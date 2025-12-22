বিশ্ববাজারে সোনার দামে সর্বোচ্চ রেকর্ড
বিশ্ববাজারে সোনার দাম সোমবার (২২ নভেম্বর) সর্বোচ্চ রেকর্ড হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কমানোর জোরালো সম্ভাবনায় সোনার দামে এই বৃদ্ধি দেখা গেছে।
সোমবার বিশ্ববাজারে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৩৮৩ দশমিক ৭৬ ডলারে পৌঁছেছে যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। বিনিয়োগকারীরা মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমানোর ব্যাপারে ক্রমশ আশাবাদী হয়ে উঠছেন।
গত সপ্তাহে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, মার্কিন শ্রমবাজারের দুর্বলতা এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রানীতি আরও সহজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
বিস্তারিত আসছে...
টিটিএন