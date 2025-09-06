  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ধর্ম ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩০ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আজ শনিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২২ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৪:২৭ মিনিট।
> জোহর- ১২:০০ মিনিট।
> আসর- ৪:২৫ মিনিট।
> মাগরিব- ৬:১৫ মিনিট।
> ইশা- ৭:৩০ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত- ৬:১২ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৫:৪১ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে

> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে

> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

