প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের মালিক হলেন ইলন মাস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ইলন মাস্ক / ছবি: এএফপি (ফাইল)

টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। ডেলাওয়্যার সুপ্রিম কোর্ট টেসলার শেয়ারভিত্তিক প্যাকেজ পুনর্বহাল করার পর তার সম্পত্তির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়।

ফোর্বসের হিসাব অনুযায়ী, শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে মাস্কের মোট সম্পত্তির মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৪৯ বিলিয়ন ডলার। আদালতের রায়ে টেসলার শেয়ার অপশন বাবদ প্রায় ১৩৯ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ফেরত পান তিনি, যা গত বছর বাতিল করা হয়েছিল।

২০১৮ সালে দেওয়া এই প্যাকেজটির মূল্য তখন ছিল প্রায় ৫৬ বিলিয়ন ডলার। তবে একটি নিম্ন আদালত ২০২৪ সালে সেটিকে অযৌক্তিক বলে বাতিল করে। সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার জানায়, সেই রায় সঠিক ছিল না এবং এতে মাস্কের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

এর আগে চলতি সপ্তাহেই ইলন মাস্ক প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৬০০ বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তির মালিক হন। তখন খবর আসে, তার মহাকাশ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স শিগগিরই শেয়ারবাজারে আসতে পারে।

গত নভেম্বর মাসে টেসলার শেয়ারহোল্ডাররাও আলাদাভাবে মাস্কের জন্য প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের একটি বেতন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, যা করপোরেট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বেতন প্যাকেজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বর্তমানে ইলন মাস্কের সম্পত্তির পরিমাণ গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজের চেয়ে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার বেশি।

সূত্র: রয়টার্স

