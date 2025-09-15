নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আজ সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ৩১ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ২১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৪:৩০ মিনিট।
> জোহর- ১১:৫৭ মিনিট।
> আসর- ৪:১৯ মিনিট।
> মাগরিব- ৬:০৬ মিনিট।
> ইশা- ৭:২০ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৬:০২ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৫:৪৪ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে-
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে-
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ওএফএফ/কেএইচকে