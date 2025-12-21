ওসমান হাদির মৃত্যুতে কমনওয়েলথ মহাসচিবের শোক, সহিংসতায় উদ্বেগ

ওসমান হাদির মৃত্যুতে কমনওয়েলথ মহাসচিবের শোক, সহিংসতায় উদ্বেগ
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কমনওয়েলথের মহাসচিব শার্লি বোচওয়ে। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সহিংস পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানান। পাশাপাশি গণমাধ্যমসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতি অনুরোধ জানান।
বিবৃতিতে কমনওয়েলথ মহাসচিব বলেন, ‘শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে আমি বাংলাদেশের জনগণের শোকের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ঢাকা ও দেশের অন্যান্য এলাকায় সাম্প্রতিক সহিংসতার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং গণমাধ্যমসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি।’
সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি, সংযম প্রদর্শন, দায়িত্বশীল আচরণ এবং বিদ্বেষ পরিহারের অঙ্গীকার করে অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া বিবৃতিকে স্বাগত জানান কমনওয়েলথ মহাসচিব।
এ সংকটকালে বাংলাদেশের জনগণকে শান্ত থাকা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিচক্ষণতা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের আহ্বান জানান শার্লি বোচওয়ে।
