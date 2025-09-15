  2. ধর্ম

নফল নামাজ ভেঙে ফেললে কাজা করতে হবে কি?

ইসলাম ডেস্ক ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নফল নামাজ ভেঙে ফেললে কাজা করতে হবে কি?
প্রশ্ন: নফল নামাজ শুরু করার পর ভেঙে ফেললে কাজা করতে হবে কি?

উত্তর: নিয়ত করে শুরু করার পর নফল নামাজ পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেউ যদি শুরু করার পর নফল নামাজ ভেঙে ফেলে, তাহলে ওই নামাজটি পরবর্তীতে পড়ে নেওয়া ওয়াজিব। যে সময়ে নামাজ পড়া মাকরুহ, ওই সময়ও যদি কেউ নফল নামাজ শুরু করে ভেঙে ফেলে, তাহলে পরবর্তীতে ওই নামাজ কাজা করে নিতে হবে।

ইসলামে নফল নামাজ বলতে এমন নামাজ বোঝায় যা আদায় করলে সওয়াব রয়েছে কিন্তু আদায় না করলে গুনাহ নেই। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের ১৭ রাকাত ফরজ নামাজ, তিন রাকাত ওয়াজিব বেতর নামাজ ছাড়া অন্যান্য নামাজ নফল নামাজ। এর মধ্যে চার ওয়াক্তের বারো রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাজ বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতপূর্ণ। দুই ওয়াক্তের আট রাকাত সুন্নাতে জায়েদা নামাজেরও বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

কিছু নফল নামাজ নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে হয়; যেমন শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ, সূর্য ওঠার পর ইশরাকের নামাজ, সূর্য তেঁতে ওঠার পর চাশতের নামাজ, মাগরিবের পর আউওয়াবিন নামাজ ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনটি হারাম ওয়াক্ত বা সময় ছাড়া দিনের যেকোনো সময় নফল নামায পড়া যায়। দুই রাকাত বা চার রাকাত করে নফল নামাজ পড়া যায়। নফল নামাজের প্রতি রাকাতেই সুরা ফাতেহার সাথে সুরা মেলাতে হয়।

