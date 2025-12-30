  2. ধর্ম

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শায়খ আহমাদুল্লাহর শোক

ইসলাম ডেস্ক
ইসলাম ডেস্ক ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শায়খ আহমাদুল্লাহর শোক
শায়খ আহমাদুল্লাহ ছবি: ফেসবুক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন সুপরিচিত ইসলামি আলোচক ও আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে ফেসবুকে নিজের ভেরিভায়েড পোস্টে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। মহান আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে জান্নাতবাসী করুন। এই শোকের দিনে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’

খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। চিকিৎসা শেষে ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। সে সময় স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতিও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের শারীরিক জটিলতা এবং মানসিক ধকলের কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

গত ২৩ নভেম্বর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে পুনরায় এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে এক মাসের বেশি সময় চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ ভোরে তিনি চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং চিরবিদায় নেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে নেতৃত্ব দেওয়া খালেদা জিয়া ‘দেশনেত্রী’ হিসেবে জনগণের কাছে সমাদৃত ছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তার অটল ভূমিকার কারণে তাকে ‘আপসহীন’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ওএফএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

তালাক নয়, দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি যত্নবান হোন:  শায়খ আহমাদুল্লাহ

তালাক নয়, দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি যত্নবান হোন:  শায়খ আহমাদুল্লাহ

তরুণদের মূল লড়াই চরিত্র ও আদর্শ রক্ষা: শায়খ আহমাদুল্লাহ

তরুণদের মূল লড়াই চরিত্র ও আদর্শ রক্ষা: শায়খ আহমাদুল্লাহ

ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় শায়খ আহমাদুল্লাহর উদ্বেগ ও দোয়া

ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় শায়খ আহমাদুল্লাহর উদ্বেগ ও দোয়া