  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
ইসলাম ডেস্ক ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৪ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
নামাজের সময়সূচি: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

আজ মঙ্গলবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ১৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৫:১১ মিনিট।
> জোহর- ১১:৫৬ মিনিট।
> আসর- ৩:৩৬ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:১৫ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩৩ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত- ৫:১২ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:২৯ মিনিট।

বুধবার, ১০ ডিসেম্বর
> ফজর- ৫:১১ মিনিট।
> সূর্যোদয়- ৬:৩০ মিনিট।

আরও পড়ুন
নারীদের জন্য নামাজে চুল ছেড়ে রাখা জরুরি?
গরম পানিতে ড্রেসিং করলে কি হাঁস-মুরগি হারাম হয়ে যায়? 

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ওএফএফ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।