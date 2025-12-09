নামাজের সময়সূচি: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আজ মঙ্গলবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ১৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৫:১১ মিনিট।
> জোহর- ১১:৫৬ মিনিট।
> আসর- ৩:৩৬ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:১৫ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩৩ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:১২ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:২৯ মিনিট।
বুধবার, ১০ ডিসেম্বর
> ফজর- ৫:১১ মিনিট।
> সূর্যোদয়- ৬:৩০ মিনিট।
আরও পড়ুন
নারীদের জন্য নামাজে চুল ছেড়ে রাখা জরুরি?
গরম পানিতে ড্রেসিং করলে কি হাঁস-মুরগি হারাম হয়ে যায়?
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ওএফএফ/কেএসআর