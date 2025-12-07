  2. ধর্ম

গরম পানিতে ড্রেসিং করলে কি হাঁস-মুরগি হারাম হয়ে যায়?

০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রশ্ন: হাঁস-মুরগি কিনে আমরা সাধারণত দোকানেই সেগুলোকে বিক্রেতাদের দিয়ে জবাই ও ড্রেসিং করাই। তারা অনেক সময় নাড়িভুড়ি বের না করেই ড্রেসিং করে। প্রশ্ন হলো, নাড়িভুড়ি বের না করে গরম পানিতে ড্রেসিং করলে কি হাঁস-মুরগি নাপাক হয়ে যায় এবং তা খাওয়া হারাম হয়ে যায়?

উত্তর: বর্তমানে আমাদের দেশের দোকানগুলোতে সাধারণত অল্প কিছুক্ষণ গরম পানিতে চুবিয়ে তারপর মেশিনে চামড়া থেকে পালক ছাড়ানোর জন্য দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি ড্রেসিং করা হলে তাতে ওই হাঁস-মুরগির গোশত খাওয়া নাজায়েজ বা মাকরুহ হবে না। কারণ এ পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি গরম পানিতে যতটুকু সময় চুবিয়ে রাখা হয়, ততটুকু সময়ে হাঁস-মুরগির পালকসমূহের গোড়া কিছুটা নরম হয়, হাঁস-মুরগির ভেতরের নাপাকির প্রভাব গোশতে পৌঁছে না।

যদিও ড্রেসিং করার আগে হাঁস-মুরগির নাড়িভুড়ি বের করে ফেলা সবচেয়ে নিরাপদ, তাহলে গোশতে নাপাকি পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে না।

এ পদ্ধতিতে ড্রেসিংয়ের সময় হাঁস-মুরগি নাপাক পানিতে ডোবানো হলেও রান্না করার আগে ভালোভাবে ধুয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যাবে। নাপাক পানিতে চোবানোর কারণে ওই হাঁস বা মুরগি খাওয়া নাজায়েজ হবে না।

তবে যদি ড্রেসিংয়ের সময় হাঁস-মুরগি এত বেশি সময় উত্তপ্ত পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয় যে হাস-মুরগির ভেতরের নাপাকীর প্রভাব ও গন্ধ গোশতের ভেতরে চলে যায়, তাহলে ওই হাস-মুরগির গোশত খাওয়া হারাম হয়ে যাবে।

জুমআর নামাজ ২ জনে আদায় করা যাবে কি?

অন্যের ঘরে প্রবেশের যে আদব আল্লাহ শিখিয়েছেন

ইতেকাফে বসার আগে যেসব মাসআলা ও তথ্য জেনে নেয়া জরুরি

