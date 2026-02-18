  2. ধর্ম

চাঁদ দেখা গেছে, বৃহস্পতিবার থেকে রোজা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

দেশের আকাশে ১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুরু হচ্ছে রমজান।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন।

পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ায় আজ রাতেই এশার নামাজের পর তারাবিহ নামাজ পড়া শুরু হবে, রোজা রাখতে শেষরাতে প্রথম সাহরিও খাবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে চাঁদ দেখা সংক্রান্ত তথ্য জানান মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন

চাঁদ দেখা কমিটির ব্রিফিংয়ে ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ বলেন, ‘বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। আজ রাতে মুসলমানরা তারাবির নামাজ পড়বেন এবং রাতের শেষভাগে সেহরি খাবেন।’

এদিকে, সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব দেশে রোজা বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে। সাধারণত বাংলাদেশে সৌদি আরবের এক দিন পরে রোজা ও ঈদ পালন করা হয়। তবে সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে একই দিন থেকে চাঁদপুরসহ কয়েকটি এলাকায় রোজা শুরু হয়েছে।

