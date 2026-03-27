  2. সোশ্যাল মিডিয়া

খাবারের বিলের সাথে এবার ক্রাইসিস চার্জ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ২৭ মার্চ ২০২৬
ছবি: রাকিব আল হাসানের ফেসবুক আইডি থেকে সংগৃহীত

কেনাকাটা করতে গেলে বা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে বহুকাল ধরেই ভ্যাট-ট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু এবার কি না খাবারের পর বিলের সাথে ১০% ক্রাইসিস চার্জও দিতে হলো।

এমনটিই জানালেন বাংলাদেশের তরুণ ফিজিশিয়ান, লেখক এবং রাজনৈতিক আলোচক রাকিব আল হাসান।

২৭ মার্চ ৩টা ২৬ মিনিটে তার ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্টের মাধ্যমে এ তথ্য জানান। মূলত ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের বিখ্যাত শহর দিল্লিতে।

রাকিব আল হাসান তার পোস্টে লিখেছেন, ‘রেস্টুরেন্টে খাইলে ভ্যাট, ট্যাক্স নেয়। ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও কোথাও সার্ভিস চার্জও নেয়।’

তিনি লিখেছেন, ‘দিল্লিতে এখন গ্যাসের ক্রাইসিস চলছে। তাই খাবারের পর বিলের সাথে ১০% ক্রাইসিস চার্জও ধরাই দিছে।’

সবশেষে রাকিব লিখেছেন, ‘এই জিনিস প্রথম দেখলাম। পথ চলতে চলতে ঘুরতে ঘুরতে কত অজানারে হইলো জানা!’

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

হাসনাতের জয়ে জড়িয়ে যে চৌচালা ঘর, আবেগমাখা পোস্ট

হাসনাতের জয়ে জড়িয়ে যে চৌচালা ঘর, আবেগমাখা পোস্ট

মগবাজার ছাড়া নবীন ফ্যাশনের অন্যান্য শাখা চালু থাকবে

মগবাজার ছাড়া নবীন ফ্যাশনের অন্যান্য শাখা চালু থাকবে

‘কত বছর না হলো দেশ স্বাধীন হবার!’

‘কত বছর না হলো দেশ স্বাধীন হবার!’