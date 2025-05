বেঙ্গালুরুতে ফিরেছেন হ্যাজেলউড

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে (আরসিবি) ফেরার সম্ভাবনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন জস হ্যাজেলউড। জানিয়েছিলেন, সবকিছু ঠিক থাকলে প্লে-অফের আগেই আইপিএলে এখন পর্যন্ত ট্রফি না জেতা ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে যোগ দেবেন। অবশেষে বিরাট কোহলিদের দলে যোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ডানহাতি অভিজ্ঞ পেসার।

মূলত কাঁধের চোটের কারণে লিগ পর্বের কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেননি হ্যাজেলউড। ১০ ম্যাচে ১৮ উইকেট নিয়ে এখন পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী ২৭ এপ্রিলের পর আর কোনো ম্যাচ খেলেননি। পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক উত্তেজনার জেরে টুর্নামেন্ট সাময়িক বন্ধ হলে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান তিনি।

বেঙ্গালুরু ইতোমধ্যেই প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করেছে। তবে গেল শুক্রবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে হাই-স্কোরিং ম্যাচে হারায় শীর্ষ দুইয়ে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনা কিছুটা কমেছে তাদের। হ্যাজেলউডের প্রত্যাবর্তন এমন পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

