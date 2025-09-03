বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ৩য় টি-২০: বৃষ্টিতে বন্ধ খেলা

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ৩য় টি-২০: বৃষ্টিতে বন্ধ খেলা
টস হেরে ব্যাট করতে সূচনাটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশের ব্যাটাররা। দুই ওপেনার লিটন দাস ও সাইফ হাসান উদ্বোধনী জুটিতে তুললেন ৩৯ রান। এরপর লিটন আর তাওহিদ হৃদয়ের ব্যাটে ভালোভাবেই এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলেছিল; কিন্তু বৃষ্টির বাধায় এখন খেলাই বন্ধ।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এখন হচ্ছে তুমুল বৃষ্টি। ফলে খেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। ততক্ষণে বাংলাদেশের রান ৪.১ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৬০। ৪২ রানে লিটন দাস ও ৩ রানে ব্যাট করছেন তাওহিদ হৃদয়। এর আগে কাইল ক্লেইনের বলে ১২ রান করে আউট হয়ে যান সাইফ হাসান।
প্রথম দুই ম্যাচেই টস জিতেছিল টাইগাররা। টস জিতে অধিনায়ক লিটন দাস নিয়েছিলেন ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত। দুই ম্যাচ জিতেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছেন তারা। শেষ ম্যাচটা আনুষ্ঠানিকতার। এই ম্যাচে টস জিতলেন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট অ্যাডওয়ার্ডস। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।
টস হেরে ব্যাট করতে হচ্ছে টাইগারদের। এই ম্যাচে বাংলাদেশ একাদশে আনা হয়েছে ৫টি পরিবর্তন। বিশ্রাম দেয়া হয়েছে তানজিদ তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, শেখ মেহেদী, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমানকে। একাদশে নেয়া হয়েছে নুরুল হাসান সোহান, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, সাইফউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেনকে।
পরিবর্তন এনেছে নেদারল্যান্ডসও। প্রথম ম্যাচে খেলেছিলেন টিম প্রিঙ্গল। দ্বিতীয় ম্যাচে তাকে বাদ দিয়ে নেয়া হয়েছিল সিকান্দার জুলফিকারকে। শেষ ম্যাচে জুলফিকারকে বাদ দিয়ে আবার ফেরানো হয়েছে টিম প্রিঙ্গলকে।
বাংলাদেশ একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলি অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব।
নেদারল্যান্ডস একাদশ
ম্যাক্স ও’দাউদ, ভিক্রমজিৎ সিং, অনিল তেজা নিদামানুরু, স্কট অ্যাডওয়ার্ডস (অধিনায়ক, উইকেটরক্ষক), শারিজ আহমেদ, নোয়াহ ক্রোয়েস, টিম প্রিঙ্গল, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকেরেন, দানিয়েল দোরাম।
আইএইচএস/