বল আকাশে ভাসিয়ে আউট ইমন

প্রকাশিত: ১০:৫৮ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের দেওয়া ১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তৃতীয় ওভারেই উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ওই ওভারে আয়ুশ শুকলার শেষ বলটা আকাশে ভাসিয়ে ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে ক্যাচ হয়ে গেছেন টাইগার ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন।

দলীয় ২৪ রানে প্রথম উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ১৪ বলে ১৯ রান করে সাজঘরে ফেরত গেছেন ইমন।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪ ওভারের খেলা শেষে ১ উইকেটে ৩২ রান। তানজিদ হাসান তামিম ৭ আর লিটন দাস ০ রানে অপরাজিত।

আজ বৃহস্পতিবার আরব আমিরাতের জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান করে হংকং।

হংকংয়ের ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে আসেন তাসকিন আহমেদ। টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট পান বাংলাদেশের এই স্ট্রোকবোলার।

হংকং ওপেনার অংশুমান রথকে কট বিহাইন্ড করেন তাসকিন। প্রথমে জোরালো আবেদন করলেও আম্পায়ার আঙুল তোলেননি। পরে অধিনায়ক লিটন দাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিভিউ দেখে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয় আম্পায়ারকে। ফলে ৫ বলে ৪ রানে থাকতেই সাজঘরে ফেরেন অংশুমানকে।

ইনিংসের পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বল। তানজিম হাসান সাকিবকে ডাউন দ্য উইকেটে এসে উড়িয়ে ছক্কা হাঁকান হংকংয়ের ব্যাটার বাবর হায়াত। তাতে আক্রমণাত্মক ভাবটা আরও বাড়ে টাইগার পেসারের। পরের বলেই প্রতিপক্ষ দলের এই ব্যাটারের স্টাম্পই উপড়ে ফেলেন সাকিব।

দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বাবর হায়াতের মিডল স্টাম্প ভেঙে দেন ২২ বছর বয়সী ডানহাতি টাইগার পেসার। ১২ বলে ১৪ রান নিয়ে সাজঘরে ফেরেন বাবর।

ইনিংসের ১২তম ওভারে হংকংয়ের শিবিরে দ্বিতীয়বার আঘাত হানেন তানজিম সাকিব। বাউন্সি বলে হংকংয়ের ব্যাটার জিসান আলিকে ফেরান তিনি। জিসানের ব্যাটের কানায় লেগে বল আকাশে ভাসলে মিড উইকেট অঞ্চলে দৌড় এসে ঝাপ দিয়ে বল তালুবন্দি করেন মোস্তাফিজুর রহমান।

মোস্তাফিজের এই ক্যাচ দেখে ধারাভাষ্যকার বলে ওঠেন, ‘দুর্দান্ত ও সেরা প্রচেষ্টা। কাধেঁর ওপর ভর করে স্মার্ট ক্যাচ!’

চতুর্থ উইকেটে ৩৪ বলে ৪৬ রানের জুটি করেন ইয়াসিম মুর্তজা ও নিজাকত খান। ইনিংসের ১৮তম ওভারে এই জুটি ভাঙে মোস্তাফিজ ও রিশাদ হোসেনের যৌথ চেষ্টায় ইয়াসিমকে রানআউটের মাধ্যমে।

শেষ দিকে ৪ বলে ৩ উইকেটের পতন হয় হংকংয়ের। ১৯তম ওভারের শেষ দুই বলে দুই উইকেট শিকার করেন রিশাদ হোসেন। আর ২০তম ওভারের দ্বিতীয় বলে এইজাজ খানকে প্যাভিলিয়নে পাঠান তাসকিন।

তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও রিশাদ সবাই ২টি করে উইকেট শিকার করেন।

