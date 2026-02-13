টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
নেপাল-পাকিস্তান
সকাল ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১১-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
কানাডা-আমিরাত
বেলা ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ফুটবল
বুন্দেসলিগা
ডর্টমুন্ড-মাইনৎস
রাত ১-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
সিরি ‘আ’
পিসা-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন
লা লিগা
এলচে-ওসাসুনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
হকি
প্রো লিগ
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান (পুরুষ)
দুপুর ১২-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আর্জেন্টিনা-আয়ারল্যান্ড (নারী)
বেলা ২-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
এমএমআর/এএসএম