টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১১ অক্টোবর, ২০২৫
ক্রিকেট
দিল্লি টেস্ট-২য় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
সরাসরি, বেলা ৩টা
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
স্পেন-জর্জিয়া
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
এস্তোনিয়া-ইতালি
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৩
পর্তুগাল-আয়ারল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২
বুলগেরিয়া-তুরস্ক
রাত ১২-৪৫ মি.
সরাসরি, সনি স্পোর্টস ৫
