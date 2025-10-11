  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১১ অক্টোবর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট

দিল্লি টেস্ট-২য় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
সরাসরি, বেলা ৩টা
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস

ফুটবল

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
স্পেন-জর্জিয়া
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

এস্তোনিয়া-ইতালি
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৩

পর্তুগাল-আয়ারল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২

বুলগেরিয়া-তুরস্ক
রাত ১২-৪৫ মি.
সরাসরি, সনি স্পোর্টস ৫

