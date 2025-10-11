গুরবাজকে ফেরালেন তানজিম সাকিব
আফগানিস্তান দলের ওপেনার ও অন্যতম সেরা ব্যাটার রহমানুল্লাহ গুরবাজকে সাজঘরে ফিরিয়ে প্রথম আঘাত হানলেন তানজিম হাসান সাকিব। ইনিংসের পঞ্চম ওভারে উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। ১৮ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে আফগানরা।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬ ওভার শেষে আফগানিস্তানের সংগ্রহ ১ উইকেটে ২৪ রান।
আবুধাবিতে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে আফগানিস্তান। বেশ দেখেশুনেই শুরু করেছিলেন দুই ওপেনার গুরবাজ আর সেদিকুল্লাহ অতল।
পঞ্চম ওভারে এসে আঘাত হানলেন তানজিম সাকিব। তাকে পুল করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে জাকের আলীর ক্যাচ হয়েছেন গুরবাজ (১১)।
এমএমআর