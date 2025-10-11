  2. খেলাধুলা

প্রথম ওভারেই উইকেট তানভীরের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৩ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
প্রথম ওভারেই উইকেট তানভীরের

নবম ওভারে বল হাতে নিয়েই উইকেট তুলে নিয়েছেন স্পিনার তানভীর ইসলাম। তাকে তুলে মারতে গিয়ে লংঅনে তানজিম সাকিবের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন সেদিকুল্লাহ অতল (৮)। ৩৮ রানে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় উইকেটের পতন।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৯ ওভার শেষে আফগানদের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৪২ রান।

আবুধাবিতে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে আফগানিস্তান। বেশ দেখেশুনেই শুরু করেছিলেন দুই ওপেনার গুরবাজ আর সেদিকুল্লাহ অতল।

পঞ্চম ওভারে এসে আঘাত হানেন তানজিম হাসান সাকিব। তাকে পুল করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে জাকের আলীর ক্যাচ হন গুরবাজ (১১)। ১৮ রানে প্রথম উইকেট হারায় আফগানরা।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।