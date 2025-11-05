টিভিতে আজকের খেলা, ৫ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
তৃতীয় যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কারাবাগ-চেলসি
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
ব্রুগা-বার্সেলোনা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
ম্যান সিটি-ডর্টমুন্ড
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
নিউক্যাসল-বিলবাও
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ-১৭ নারী বিশ্বকাপ ফুটবল
ব্রাজিল-উত্তর কোরিয়া
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস
নেদারল্যান্ডস-মেক্সিকো
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
