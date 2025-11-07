আফগানিস্তানের কাছে টানা দ্বিতীয় হার বাংলাদেশের

আফগানিস্তানের কাছে টানা দ্বিতীয় হার বাংলাদেশের
টানা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের কাছে হেরে গেলো বাংলাদেশের যুবারা। রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৪৭ রানে হারিয়েছে আফগানরা। আগের ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ১০২ রানে।
এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেলো সফরকারী দল। একটি ম্যাচ (দ্বিতীয় ওয়ানডে) পরিত্যক্ত হয়।
বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য ছিল ২৫৯ রানের। আফগান বোলারদের তোপে ৪০ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে স্বাগতিকরা। সেখান থেকে সপ্তম উইকেটে ১০৮ রানের বড় জুটি গড়ে আশা জাগান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আর দেবাশীষ সরকার।
কিন্তু ফিফটির পরপরই ফিরে যান দেবাশীষ। ৬১ বলে ২ চার আর ৪ ছক্কায় তার ব্যাট থেকে আসে ৫১ রান। দেবাশীষ ফেরার পর আবদুল্লাহ নিজের সেঞ্চুরির জন্য খেলতে থাকেন। তবে ৫ রানের জন্য হয়নি সেঞ্চুরিটাও। ১৬০ বলে ৯৫ করে স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে পড়েন তিনি। ৯ উইকেটে ২১১ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস।
এর আগে টানা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি হাঁকান আফগানিস্তানের ফয়সাল খান। ৪৯.৩ ওভারে ২৫৮ রানে অলআউট হয় আফগানরা।
ফয়সাল ১১৬ বলে ১০ বাউন্ডারি আর ৪ ছক্কায় খেলেন ১১২ রানের ইনিংস। এছাড়া ৭২ রান করেন উজারউল্লাহ নিয়াজাই।
বাংলাদেশের পেসার ইকবাল হোসেন ইমন ৫১ রানের বিনিময়ে একাই শিকার করেন ৬ উইকেট।
এমএমআর/এএসএম