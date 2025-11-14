টিভিতে আজকের খেলা, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
সিলেট টেস্ট, চতুর্থ দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস
কলকাতা টেস্ট, প্রথম দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২
নারী বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স-পার্থ স্করচার্স
সকাল ১০টা ৪০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-মেলবোর্ন রেনেগেডস
দুপুর ২টা ১০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট, এ স্পোর্টস
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
ভারত ‘এ’-আরব আমিরাত
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
পোল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২
লুক্সেমবুর্গ-জার্মানি
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ১
ক্রোয়েশিয়া-ফারো দ্বীপপুঞ্জ
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ৫
স্লোভাকিয়া-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ৩
এমএমআর/এমএস