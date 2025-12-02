টাইগার একাদশে তিন পরিবর্তন
চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মুখোমুখি বাংলাদেশ আর আয়ারল্যান্ড। এই ম্যাচে টস হেরে ফিল্ডিং পেয়েছে লিটন দাসের দল।
গুরুত্বপূর্ণ এই লড়াইয়ে একাদশে তিনটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান, তানজিম হাসান সাকিব আর নাসুম আহমেদ। তাদের বদলে এসেছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারী, রিশাদ হোসেন আর শরিফুল ইসলাম।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, শেখ মেহেদি হাসান, রিশাদ হোসেন, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
আয়ারল্যান্ড একাদশ
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লরকান টাকার, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক এডায়ার, বেরি ম্যাকার্থি, ম্যাথিউ হামপ্রিস, ক্রেইগ ইয়ং, বেন হোয়াইট।
এমএমআর