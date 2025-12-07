স্টোকস-জ্যাকসের স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাটিং
বাজবলে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া ইংল্যান্ডকে এখন খেলতে হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৭ রানের লিড নেয় অস্ট্রেলিয়া। ৬ উইকেটে ১৩৪ রান নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করা ইংল্যান্ডের তখন ৪৩ রান দরকার ছিল ইনিংস হার এড়াতে। ইনিংস হারের লজ্জা থেকে বাঁচতে তাই বাজবল ছেড়ে ধীরগতির ক্রিকেটে ফিরে এসেছে ইংল্যান্ড।
দিবা-রাত্রির টেস্টের চতুর্থ দিন সেই বাধা টপকেও যায় সফরকারীরা। অধিনায়ক বেন স্টোকস ও উইল জ্যাকস দিচ্ছেন তীব্র ধৈর্য্যের পরীক্ষা। ডিনার বিরতির আগেই কাটিয়ে ফেলেন ইনিংস হারের শঙ্কা। বিরতিতে যান ১৬ রানের লিড নিয়ে।
বিরতি থেকে ফিরেও কোনোপ্রকার ঝুঁকি না নিয়েই খেলতে থাকেন স্টোকস ও জ্যাকস। বাড়তি কোনো শট না খেলে কেবলই গ্রাউন্ড শট খেলে সিঙ্গেলের ওপর নিজেদের ইনিংস ও জুটি সাজাচ্ছেন এ দুজন।
তৃতীয় দিন শেষে ৬ উইকেটে ১৩৪ রান ছিল ইংল্যান্ডের। ১২৮ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারানোর পর থেকেই ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন স্টোকস ও জ্যাকস। স্টার্ক, বোল্যান্ড ও নেসারকে সামলে এই প্রতিবেদন লেখার আগপর্যন্ত দুজনের জুটিতে রান জমা হয়েছে ৯২।
অতিথিদের বোর্ডে রান ৬ উইকেটে ২২০ ও লিড ৪৩। স্টোকস ৪৭ ও জ্যাকস অপরাজিত আছেন ৩৯ রানে। এ দুজনই ইংল্যান্ডের সবশেষ স্বীকৃত দুই ব্যাটসম্যান। তাই এমন ধীরগতিতে ব্যাটিং করতে হচ্ছে উইকেট বাঁচিয়ে।
আইএন