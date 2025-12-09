আইপিএলের নিলামে ৭ বাংলাদেশি, বাদ পড়েছেন সাকিব

আইপিএলের নিলামে ৭ বাংলাদেশি, বাদ পড়েছেন সাকিব
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার (আইপিএল) লিগের ১৮তম আসরের নিলাম কড়া নাড়ছে দরজায়। সেই নিলামকে সামনে রেখে নিবন্ধন করেছিলেন ১৩৯০ ক্রিকেটার। এরমধ্যে ৩৯০ খেলোয়াড়কে বাছাই করেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। আছেন বাংলাদেশের ৭ ক্রিকেটারও। তবে নেই সাকিব আল হাসান।
বাংলাদেশের ৭ ক্রিকেটার হলেন – মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান, রাকিবুল হাসান ও শরিফুল ইসলাম। প্রাথমিক তালিকায় থাকা সাকিবের জায়গা হয়নি নিলামের চূড়ান্ত তালিকায়।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে ১৬ ডিসেম্বর এ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ৪০ জনে নেমে এসেছে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের খেলোয়াড় তালিকা। সেই তালিকায় আছেন বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান।
৭৫ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্য পেয়েছেন লেগ স্পিনার রিশাদ, পেসার তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, নাহিদ রানা ও শরিফুল। স্পিনার রাকিবুলের ভিত্তিমূল্য ৩০ লাখ রুপি।
২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রাকিবুল নিলামে চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়টি অবাক করার মতোই। কেননা, এখন পর্যন্ত তার অভিষেক হয়নি জাতীয় দলে।
নতুন করে ৩৫ খেলোয়াড়কে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর অনুরোধে নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই তালিকায় আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক, জর্জ লিন্ডে ও শ্রীলঙ্কার দুনিত ভেল্লালাগে। নিলামের জন্য চূড়ান্ত হওয়া ৩৫০ খেলোয়াড়ের মধ্যে ২৪০ জন ভারতীয়, ১১০ জন বিদেশি।
আইএন