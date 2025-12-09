হ্যাটট্রিক শিরোপা জেতার চাপ, শিষ্যদের যা বলেছেন কোচ নাভিদ
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের গেলো দুইবারের টানা চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। এবার আজিজুল হক তামিম-জাওয়াদ আবরাদের সামনে হ্যাটট্রিকের হাতছানি। সংবাদ সম্মেলনেও তামিমকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। একই প্রশ্নে কোচ নাভিদ নেওয়াজ বলেছেন, চাপ না নিয়ে শুধু স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলতে হবে।
নাভিদ নেওয়াজ জীবনের অধীনেই ২০২০ সালে প্রথমবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় বাংলাদেশ। এবার তার অধীনে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের সামনে দল। প্রত্যাশার চাপ তো থাকছেই।
তবে নাভিদের আশা, তার শিষ্যরা এটাকে বাড়তি চাপ হিসেবে নেবে না। বাংলাদেশের এই শ্রীলঙ্কান কোচ বলেন, ‘আশা করি এমনটা হবে না (ক্রিকেটারদের বাড়তি চাপের প্রসঙ্গে)। কারণ আমি ছেলেদের বলছিলাম-এটা আরেকটা টুর্নামেন্ট মাত্র, দিনের শেষে নির্ভর করবে কে ভালো খেলে। আমরা মূলত প্রসেস নিয়ে আলোচনা করেছি-সবার নিজের কাজ ঠিকঠাক করা, খেলা উপভোগ করা, দল হিসেবে থাকা, ১০-১২ দিন একসঙ্গে থেকে একে অপরের পাশে থাকা আর অন্যের সাফল্যকে উপভোগ করা। চাপের মুহূর্ত এলেও যেন সেটা সামলে উঠতে পারি, এটাই মূল ব্যাপার।’
দুবাই যাওয়ার আগে সিলেটে ছোট ক্যাম্প করে বাংলাদেশ। ক্যাম্পের দৈর্ঘ্য ছোট হওয়া প্রসঙ্গে নাভিদ বলেন, ‘হ্যাঁ, এটা ছোট একটা ক্যাম্প ছিল, কারণ ছেলেরা এখন অনেক ক্রিকেট খেলছে। তাই আমরা ছোট একটা ক্যাম্পই পরিকল্পনা করেছিলাম, আর আমার মনে হয় যা দরকার ছিল সবই আমরা করেছি।’
দুবাইয়ে একটাই প্র্যাকটিস সেশন পাবে বাংলাদেশ। সমস্যা হবে কিনা? প্রশ্নে নাভিদের উত্তর, ‘না, সাধারণত এটাই নিয়ম। এশিয়া কাপে প্র্যাকটিস সেশন সীমিত থাকে। প্রয়োজন হলে ২৪ ঘণ্টা আগে জানালে আরেকটা সেশন দেওয়া হবে।’
এসকেডি/এমএমআর