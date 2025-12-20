হার্দিক-তিলকের তাণ্ডবের পর বরুণের বোলিংয়ে সিরিজ ভারতের

হার্দিক-তিলকের তাণ্ডবের পর বরুণের বোলিংয়ে সিরিজ ভারতের
সিরিজ জয়ের প্রচেষ্টায় আগে ব্যাটিং করা ভারত লক্ষ্য দাঁড় করায় ২৩২। যেখানে ব্যাট হাতে দৃঢ়তা দেখান হার্দিক পান্ডিয়া ও তিলক ভার্মা। ভালো শুরুর পরও মাঝের ওভারে ১৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩০ রানের জয়ে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) আহমেদাবাদে ভারতের ছুঁড়ে দেওয়া ২৩২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিল সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু মিডল ওভারে উইকেট ধরে রাখতে না পারায় সম্ভব হয়নি লক্ষ্য টপকানো। শেষ পর্যন্ত ২০১ রান করে ৩০ রানে হেরেছে প্রোটিয়ারা।
উদ্বোধনী জুটিতে ৬৯ রান যোগ করেন কুইন্টন ডি কক ও রেজা হেনড্রিকস। বরুণ চক্রবর্তীর বলে হেনড্রিকস ১৩ রানে বিদায় নিলে ভাঙে জুটি। ডি কক দাপুটে খেলতে থাকলেও দলীয় ১২০ রানে ৩৫ বলে ৬৫ রান করে তিনিও থামেন জাসপ্রিত বুমরাহর বলে তাকেই ক্যাচ দিয়ে।
দলের বোর্ডে ২ রান যোগ হতেই বিদায় নেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। ১৭ বলে ৩১ রান করে ভালোই এগোচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু থেমে যান ম্যাচের নায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার বলে।
১৩তম ওভারের পরপর দুই বলে এইডেন মার্করাম (৬) ও দোনোভান ফেররেইরাকে (০) সাজঘরে ফিরিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ প্রায় ভারতের হাতে নিয়ে আসেন বরুণ।
ডেভিড মিলার ও জর্জ লিন্ডের উইকেট থাকলেও কাজে লাগাতে পারেনি সফরকারীরা। মিলার করেন ১৮ ও লিন্ডে ১৬। মিলারকে ফেরান আর্শদিপ ও লিন্ডেকে ফিরিয়ে চতুর্থ উইকেট পূর্ণ করেন বরুণ। ১৬৩ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের আশা পুরোপুরো শেষ হয়ে যায় সফরকারীদের।
৫ বলে ১৪ রান করা মার্কো জানসেন বুমরাহ দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হন দলীয় ১৭৭ রানে। অষ্টম উইকেট হারানো প্রোটিয়ারা আরকোনো উইকেট না হারালেও ২০১ রান করতে সমর্থন হয় ২০ ওভার শেষে।
ব্যাট হাতে অপরাজিত ২৫ বলে ৬৩ ও বল হাতে ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন হার্দিক। ১০ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা বরুণ চক্রবর্তী।
এর আগে, আহমেদাবাদে টস জিতে ভারতে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামা স্বাগতিক ভারত পাওয়ার প্লেতে যোগ করে ৬৭ রান। হারায় ১ উইকেট। ৩৪ রান করে করবিন বস্কের বলে সাজঘরে ফেরেন অভিষেক শর্মা।
অন্য ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ৩৭ রান করেন। তিনি বিদায় নেন জর্জ লিন্ডের বলে বোল্ড হয়ে। ৯৭ রানে ভারত হারাত দ্বিতীয় উইকেট। তিনে নামা তিলক ভার্মা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই খেলতে থাকেন। তাকে সঙ্গ দিতে পারেননি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। মাত্র ৫ রান করেই ফেরেন সাজঘরে দলীয় ১১৫ রানে।
এরপর নতুন ব্যাটার হার্দিক পান্ডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে তাণ্ডব চালাতে শুরু করেন তিলক। দুজনে মিলে গড়েন ১০৫ রানের জুটি। এই জুটি ভারতের সংগ্রহ পার করায় দুইশো রানের সংগ্রহ। দুজনের ব্যাটেই আসে অর্ধশতক। তিলক ৩০ বলে ও হার্দিক অর্ধশতক করেন মাত্র ১৬ বলে।
২৫ বলে ৬৩ রানের ইনিংস খেলে হার্দিক শেষ ওভারে বাউন্ডারিতে আটকা পড়েন ব্রাটম্যানের বলে। ৫টি করে চার ও ছক্কা মারেন তিনি। ২২০ রানে পতন হয় চতুর্থ উইকেটের।
ইনিংসের এক বল বাকি থাকতে ভারতের হয়ে ৪২ বলে সর্বোচ্চ ৭৩ রান তিলক রানআউট হন দলীয় ২২৭ রানে। ইনিংসের শেষ বলে চার মেরে দলের সংগ্রহ ২৩১ রানে নিয়ে ১০ রানে অপরাজিত ছিলেন শিভম দুবে।
দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট গেছে করবিন বস্কের ঝুলিতে। সমান ১টি করে পেয়েছেন ব্রাটম্যান ও লিন্ডে।
আইএন