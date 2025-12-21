  2. খেলাধুলা

সামির মিনহাজের বিধ্বংসী শতকে ফাইনালে পাকিস্তানের বোর্ডে ৩৪৭

প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে রানের পাহাড় গড়েছে পাকিস্তান।  ওপেনিং ব্যাটার সামির মিনহাজের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের যুবারা দাঁড় করিয়েছে ৩৪৭ রানের বিশাল সংগ্রহ। তার ব্যাটে এসেছে ১১৩ বলে ১৭২ রান।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) আইসিসি একাডেমি মাঠে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আইয়ুশ। ফলে আগে ব্যাটিং করতে নামা পাকিস্তানের যুবারা তুলোধুনো করে ছেড়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের বোলারদের।

ওপেনিংয়ে নামা সামির ব্যাটিং করেছেন ৪২.৫ ওভার পর্যন্ত। এসময় তিনি খেলেছেন ১১৩ বলে। ভারতের বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে ১৯ চারের পাশাপাশি মারেন ৯ ছক্কা। ততক্ষণে পাকিস্তানের রান পেরিয়ে যায় ৩০০।

সামিরের এমন মারকুটে ব্যাটিং থেকে রেহাই পাননি ভারতের কোনো বোলারই। পাকিস্তানের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৬ রান এসেছে আহমেধ হুসাইনের ব্যাটে। ৩৫ রান করেছেন উসমান খান।

সামিরের ইনিংসের বাইরে এ দুটি ইনিংসই ছিল উল্লেখ করার মতো। শেষদিকে নকিব শফিক ১২ ও মোহাম্মদ সায়েম ১৩ রানে অপরাজিত থেকে দলের সংগ্রহ নিয়ে যান ৮ উইকেটে ৩৪৭ রানে।

ভারতের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট পেয়েছেন দিপেশ দেবেন্দ্র। তবে তিনি খরচ করেন ৮৩ রান। হেনিল পাতিল ২ উইকেট শিকারে দেন ৬২ রান। ১ উইকেট নিতে গিয়ে ৭২ রান দেন কানিশক চৌহান। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন খিলান প্যাটেল। মাত্র ৪৪ রান খরচায় তিনি দুই উইকেট পেয়েছেন।

