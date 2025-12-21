ভারতকে উড়িয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

ভারতকে উড়িয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
ব্যাট হাতে সামির মিনহাজ এবং বল হাতে আলি রাজা তাণ্ডব চালালেন ভারতীয়দের ওপর। তাতেই জুনিয়র এশিয়া কাপের ফাইনালে বিশাল জয় পেলো পাকিস্তান। ভারতের মত শক্তিশালী দলকে রীতিমত নাকানি-চুবানি খাইযে ছাড়লো পাকিস্তানি যুবারা। ১৯১ রানের বিশাল ব্যবধানে ভারতকে হারিয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো পাকিস্তান।
দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে সামির মিনহাজের ব্যাটিং তাণ্ডবে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৪৭ রান করেছিল পাকিস্তান। ১১৩ বলে ১৭২ রান করেন মিনহাজ। জবাবে আলি রাজার ৪ উইকেটে ভর করে ভারতকে ২৬.২ ওভারে মাত্র ১৫৬ রানে অলআউট করে দেয় পাকিস্তান।
বিস্তারিত আসছে...
আইএইচএস/