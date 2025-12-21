রাজশাহীর টপ অর্ডারে চোখ আকবর আলীর
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আসন্ন আসরকে নিজের সম্ভাব্য ব্রেক-থ্রু মৌসুম বানাতে চান আকবর আলী। সাম্প্রতিক ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্সকে পুঁজি করে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের টপ অর্ডারে স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে জায়গা পেতে আত্মবিশ্বাসী এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।
রোববার শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর অনুশীলন শেষে আকবর জানান, তিনি আত্মবিশ্বাসী হলেও দল নির্বাচনের ব্যাপারে পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল।
আকবর বলেন, ‘প্রত্যেক খেলোয়াড়ই খেলার প্রত্যাশা নিয়ে আসে, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। ইনশাআল্লাহ, ব্যাটার হিসেবে সুযোগ পাব। তবে নির্বাচন পুরোপুরি ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত। দল যেভাবে এবং যে ভূমিকায় আমাকে প্রয়োজন হবে, আমি প্রস্তুত।’
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকার নিশ্চিত করেছেন, আসন্ন বিপিএলে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পালন করবেন মুশফিকুর রহিম। ফলে আকবর আলী পুরোপুরি ব্যাটিংয়ে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ৩৮ বছর বয়সী মুশফিককে অনুশীলনে দীর্ঘ সময় স্ট্যাম্পের পেছনে কাজ করতে দেখা গেছে, যা দলের সম্ভাব্য কৌশলকেই স্পষ্ট করে।
ঘরোয়া ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সাফল্য আকবরের দাবিকে আরও শক্ত করেছে। তিনি রংপুর বিভাগকে নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় ক্রিকেট লিগ টি–টোয়েন্টি ও চারদিনের আসরে শিরোপা জেতান। পাশাপাশি চলতি বছর এসিসি ইমার্জিং এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে ফাইনালে তুলতেও নেতৃত্ব দিয়েছেন।
ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও ছিলেন নজরকাড়া। এনসিএল টি–টোয়েন্টিতে আকবর ২০৩ রান করে রান তালিকার চতুর্থ স্থানে ছিলেন, ১৪৯ স্ট্রাইক রেটে।
তবে রাজশাহীর একাদশে নিজের ভূমিকা কি হতে পারে এই প্রশ্নে আকবর বলেন, ‘এই বিষয়ে মন্তব্য করা আমার জন্য ঠিক হবে না। এমন কিছু বলতে চাই না, যাতে দলের পরিবেশে অস্বস্তি তৈরি হয়। এসব সিদ্ধান্ত ম্যানেজমেন্টের।’
দলে মুশফিকুর রহিমের উপস্থিতি নিয়ে আকবর বলেন, ‘মুশফিক ভাইয়ের মতো একজন ক্রিকেটার দলে থাকা বিশাল আশীর্বাদ। তার কাছ থেকে সবসময়ই শেখার মতো অনেক কিছু থাকে। তার অভিজ্ঞতা থেকে সবাই উপকৃত হয়। আমরা যতটা সম্ভব শেখার চেষ্টা করব।’
এসকেডি/আইএইচএস