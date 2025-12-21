সেই নকভির হাত থেকে রানারআপ ট্রফি নিল না ভারতের জুনিয়র দলও

সেই নকভির হাত থেকে রানারআপ ট্রফি নিল না ভারতের জুনিয়র দলও
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই সবার নজর ছিল পুরস্কার মঞ্চের দিকে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান তথা এশীয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মাহসিন নকভির হাত থেকে ভারতীয় দল পদক নেবে কি না সেই জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত নকভির হাত থেকে রানার আপ ট্রফি গ্রহণ করলো না ভারতীয় দল।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ১৯১ রানে হেরেছে ভারত। হেরে যাওয়ায় নকভির থেকে দূরে থাকতে সুবিধাই হয়েছে ভারতের। এশীয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হওয়ায় নকভি সাধারণত জয়ী দলকে পদক দেবেন, এমনটাই রীতি। সেখানে ভারত রানার্স আপ হওয়ায় অন্য কারও হাত থেকে তাদের পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল। সেটাই হল।
খেলা শেষ হওয়ার প্রায় আধাঘণ্টা পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। দেরি হওয়ায় অনেকের স্মৃতিতে ফিরছিল বড়দের এশিয়া কাপের ফাইনালের ঘটনা। সে বারও খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হয়েছিল। পরে দেখা যায়, এশিয়া কাপ ট্রফি না নিয়েই উল্লাস করছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। জানা গেছে, নাকভি ট্রফি নিয়ে ফিরে যান। সেই ট্রফি এখনও ভারতীয় দল পায়নি।
ছোটদের ফাইনাল শেষে দেখা গেল, পুরস্কার মঞ্চে রয়েছেন নাকভি। যদিও ভারতীয় ক্রিকেটারদের পদক দিলেন আইসিসি সহযোগী সদস্য দেশের চেয়ারম্যান মুবাসির উসমানি। ভারতীয় দল মঞ্চেও ওঠেনি। মঞ্চ থেকে নেমে আসেন মুবাসির। সেখানেই তার হাত থেকে একে একে পদক নেয় বৈভব সূর্যবংশিরা।
নাকভি অবশ্য পাকিস্তানের জয়ী দলের ক্রিকেটারদের হাতে পদক ও ট্রফি তুলে দেন। তারা মঞ্চে উঠে পুরস্কার নেন। তাদের সঙ্গে ছবি তোলেন নাকভি। পরে উল্লাসেও অংশ নেন। পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা যখন গোটা মাঠ ঘুরে সমর্থকদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন, তখনও দেখা যায় নাকভিকে। তবে নিজেদের পদক নিয়েই সাজঘরে ফিরে যান ভারতীয়রা। এই প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্ব ও ফাইনালে হাত মেলাননি দু’দেশের ক্রিকেটাররা। ফাইনাল শেষেও সেই দূরত্ব থেকেই গেল।
