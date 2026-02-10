বড় জয়ে বিশ্বকাপ শুরু গতবারের ফাইনালিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার

বড় জয়ে বিশ্বকাপ শুরু গতবারের ফাইনালিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গতবারের রানার্সআপ দক্ষিণ আফ্রিকার এবারের আসর শুরু হলো বড় জয় দিয়ে। আহমেদাবাদে কানাডাকে ৫৭ রানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা।
প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ২১৩ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ৮ উইকেটে ১৫৬ রানে থামে কানাডা।
বিশাল রান তাড়ায় লুঙ্গি এনগিদির তোপে শুরুতেই চাপে পড়ে কানাডা। ৩ ওভারের মধ্যে ২৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বসে তারা। তিনটি উইকেটই নেন এনগিদি।
এরপর কখনই জয়ের সম্ভাবনা জাগাতে পারেনি কানাডা। নভনিত ধালিওয়াল ৪৯ বলে ৬৪ রানের ইনিংসে লড়াই চালিয়ে গেছেন। তবে শেষ ওভার পর্যন্ত খেলে পরাজয়ের ব্যবধানই যা একটু কমিয়েছেন।
এর আগে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ গড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪ উইকেটে তোলে ২১৩ রানের বিশাল পুঁজি। হাফসেঞ্চুরি হাঁকান এইডেন মার্করাম।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৪২ বলে ৭০ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন মার্করাম আর কুইন্টন ডি কক। ২২ বলে ২৫ রান করেন ডি কক।
২৮ বলে ফিফটি হাঁকান মার্করাম। ৩২ বলে ১০ চার আর ১ ছক্কায় প্রোটিয়া অধিনায়ক খেলেন ৫৯ রানের ইনিংস।
রায়ান রিকেলটন করেন ২১ বলে ৩৩। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস অবশ্য ৬ বলে ৬ রানের বেশি করতে পারেননি। তবে ডেভিড মিলার আর ত্রিস্তান স্টাবস ৩৯ বলে অবিচ্ছিন্ন থাকেন ৭৫ রানে। স্টাবস ১৯ বলে ৩৪ আর মিলার ২৩ বলে ৩৯ রান অপরাজিত থাকেন।
কানাডার আনস প্যাটেল ৩১ রানে নেন ৩ উইকেট।
এমএমআর/একিউএফ