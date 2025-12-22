যুব এশিয়া কাপে ব্যর্থতা নিয়ে ফাহিম
জয়-পরাজয়ের চেয়ে ভবিষ্যৎ খেলোয়াড় গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ
হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের মিশনে গিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেয় বাংলাদেশের যুবারা। বাকি সবার মতো বিসিবির ক্রিকেট অপরারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিমেরও আশা ছিল, জুনিয়র টাইগাররা ফাইনাল খেলবে। দলের উদ্যম, ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স এবং খেলোয়াড়দের মানসিকতা দেখে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। তবে তিনি মনে করেন, বিশ্বকাপে একটি দিন পুরো দলের জন্য খারাপ গেছে, যা ক্রিকেটে হতেই পারে।
রংপুর রাইডার্স-বিএসজেএ মিডিয়া কাপের ফাইনালে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাহিম। খেলা শেষে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পারফর্মেন্স নিয়ে তিনি বলেন, ‘ওরা যেভাবে খেলছিল, তাতে আশা করেছিলাম যে আমাদের দল ফাইনালে যাবে। যেই উদ্যম ছিল, দলের ইন্ডিভিজুয়াল পারফরম্যান্স ছিল, তাদের যে মানসিকতা ছিল। আশা অবশ্যই ছিল যে, আমরা ফাইনাল খেলবো। তবে এটা এমন একটা দিন, যেখানে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি এই দলটা আসলে এমন খারাপ করার মতো দল নয়। হঠাৎ করে একদিন এমন হয়ে গেছে।’
ফাহিম মনে করেন, জয়-পরাজয়ের হিসাবের বাইরেও এই ধরনের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট ব্যক্তিগত ও দলগত উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্রিকেট কোন পথে এগোচ্ছে। প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স না পাওয়ায় হতাশা থাকলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী তিনি।
ফাহিম বলেন, ‘আশা করবো এখান থেকে দলটা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবে। কারণ এই দলের মধ্যে বেশ কিছু খেলোয়াড় আছে, যারা খুবই সম্ভাবনাময়। ভবিষ্যতে ওরা ভালো লেভেলের ক্রিকেট খেলবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেন কামব্যাক করে। সামনে আবার বিশ্বকাপও আছে। জয়-পরাজয়ের ব্যাপারটা তো একটা থাকবেই, কে কোন পজিশনে যায় র্যাংকিং কি হয় বলে একটা থাকবে। কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার গড়ে তোলার জন্য এইসব টুর্নামেন্টগুলো খুবই জরুরি। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো আসলে আমাদের ভবিষ্যৎ ক্রিকেটটা কোন দিকে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা কতটা শক্তিশালী হবো এখান থেকে সেটা বোঝা যাবে। একটা ম্যাচ আমরা খারাপ খেলেছি কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমি নিশ্চিত যে এই দল আবার ফিরে আসবে।’
