খরুচে তাসকিনের ঝুলিতে ২ উইকেট, জিতলো দল
আবারও ২ উইকেট শিকার করলেন তাসকিন আহমেদ। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ টি-টোয়েন্টিতে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে এই পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। সেই ম্যাচে শেষ বলে জিতেছে তার দল শারজা ওয়ারিয়র্স ৪ উইকেটে।
তবে শেষদিকে কিছুটা মার খেয়ে খরুচে ছিলেন তিনি। শুরুতে ছিলেন দুর্দান্ত। ফেরান নাইট রাইডার্সের দুই ওপেনারকেই। ইনিংসের প্রথম ওভারেই ফিল সল্টকে সাজঘরে ফেরত পাঠান বাংলাদেশি পেসার। পরের ওভারে ফেরান আরেক ইংলিশ ওপেনার অ্যালেক্স হেলসকে।
পাওয়ার প্লেতেই ৩ ওভার তাসকিকে করিয়ে ফেলেন শারজার অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। তবে ১৯তম ওভারে এসে বেধড়ক পিটুনি খেয়ে খরচ করেন ২৫ রান। আন্দ্রে রাসেল জেসন হোল্ডার দুজনই দুটি করে চারটি ছক্কা মারেন। শারজার হয়ে ৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন আদিল রশিদ।
শেষ ওভারে ইংলিশ দুই ব্যাটার জেমস রিউ ও আদিল রশিদকে ১২ রান করতে হয় জয়ের জন্য। আন্দ্রে রাসেলের করা সেই ওভারে তারা ঠিক ততটাই রান তুলে দলকে জয় এনে দেন তারা দলকে। ৮ ম্যাচের মধ্যে এটি তাসকিনদের তৃতীয় জয়।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগ ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টিতে সর্বশেষ ৩ ম্যাচে তাসকিন উইকেট নিয়েছেন ৭টি, সব মিলিয়ে ৫ ম্যাচে তার শিকার ৮ উইকেট।
