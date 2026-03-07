উলভসকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে লিভারপুল

উলভসকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে লিভারপুল
এফএ কাপের শেষ ষোলোর লড়াইয়ে দাপুটে জয় তুলে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে লিভারপুল। শুক্রবার রাতে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছে আর্নে স্লটের শিষ্যরা।
এই জয়ে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের জন্যও। ম্যাচে অপ্রত্যাশিত নায়ক হয়ে ওঠেন স্কটিশ ডিফেন্ডার অ্যান্ডি রবার্টসন। তিনি প্রথমে নিজে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন, পরে তার ক্রস থেকেই গোল করেন মোহাম্মদ সালাহ।
ম্যাচের প্রথমার্ধে বেশ আক্রমণাত্মক খেললেও গোল পায়নি লিভারপুল। ১৭ বছর বয়সী উইঙ্গার রিও এনগুমোহা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে উলভস ডিফেন্সকে বারবার সমস্যায় ফেলেন। তার গতি ও আক্রমণাত্মক খেলায় বেশ কয়েকবার সুযোগ তৈরি হয়।
প্রথমার্ধে কোডি গাকপো একটি হেড পোস্টে মারেন, যদিও পরে অফসাইডের সংকেত দেন লাইন্সম্যান। এছাড়া অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও এনগুমোহার শট ঠেকান উলভস গোলরক্ষক স্যাম জনস্টোন। বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি হলেও গোলশূন্যভাবেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। ৫০ মিনিটের দিকে নিজেদের অর্ধ থেকে বল কুড়িয়ে আক্রমণ শুরু করেন এনগুমোহা। দ্রুত পাস বিনিময়ের পর বল যায় অ্যান্ডি রবার্টসনের কাছে, আর বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া তার জোরালো শট জালে জড়িয়ে লিভারপুলকে এগিয়ে দেয়।
এর মাত্র তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করে লিভারপুল। রবার্টসনের নিচু ক্রস ছয় গজ বক্সে পৌঁছালে সেটি জোরালো শটে জালে পাঠান মোহাম্মদ সালাহ। প্রথমে অফসাইডের পতাকা উঠলেও ভিএআর পরীক্ষার পর গোলটি বৈধ ঘোষণা করা হয়।
এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিয়ে নেয় লিভারপুল। ৭০ মিনিটের দিকে বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে গোল করে দলের তৃতীয় গোলটি করেন কার্টিস জোন্স।
ম্যাচের শেষ দিকে উলভস একটি সান্ত্বনা গোল পায়। ইনজুরি টাইমে গোল করেন হোয়াং হি-চান। তবে ততক্ষণে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।
এই জয়ের মাধ্যমে ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। ২০১২ সালে ফাইনালে ওঠার পর থেকে মাত্র চতুর্থবারের মতো শেষ আটে উঠল অলরেডরা।
ম্যাচে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডাইককে বিশ্রাম দেওয়া হয়, তার জায়গায় খেলেন ইব্রাহিমা কোনাতে। শেষ দিকে কোনাতে একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করলেও তাতে জয়ে কোনো প্রভাব পড়েনি।
সব মিলিয়ে দাপুটে পারফরম্যান্সে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিয়ে এফএ কাপের শিরোপা দৌড়ে নিজেদের অবস্থান শক্ত করল লিভারপুল।
আইএইচএস/