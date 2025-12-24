চট্টগ্রামের হেড কোচ আসা নিয়ে ধোঁয়াশা

চট্টগ্রামের হেড কোচ আসা নিয়ে ধোঁয়াশা
বিপিএলের দ্বাদশ আসর মাঠে গড়াবে আগামী শুক্রবার। আসর শুরুর মাত্র দুদিন বাকি, অথচ চট্টগ্রাম রয়্যালসের প্রধান কোচ জাস্টিন মাইলস কেম্পের সময়মতো দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া এখনও নিশ্চিত নয়।
এই আসরে নতুন মালিকানায় খেলবে চট্টগ্রাম রয়্যালস। শুরুতে তারা প্রধান কোচ হিসেবে দেশি মমিনুল হকের নাম জানিয়েছিল। পরে সিদ্ধান্ত বদলে প্রধান কোচ হিসেবে কেম্পের নিয়োগ দেওয়ার কথা জানায়। ৪৮ বছর বয়সী সাবেক এই প্রোটিয়া ক্রিকেটার খেলোয়াড়ি জীবনে ছিলেন বোলিং অলরাউন্ডার।
তবে বিপিএল শুরুর আগমুহূর্তে তার কোচিং নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। দলের একটি সূত্র জানায়, এখনো কেম্পের টিকিট চূড়ান্ত হয়নি।
এই আসরে চট্টগ্রামের মেন্টর ও ব্যাটিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তুষার ইমরান। কেম্প সময়মতো আসতে না পারলে হয়তো তুষার আপদকালীন দায়িত্ব সামলাবেন।
কেম্প দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৪টি টেস্ট, ৮৫টি ওয়ানডে ও ৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। এ ছাড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলারও অভিজ্ঞতা আছে তার।খেলেছেন আইপিএলেও।
এসকেডি/এমএমআর