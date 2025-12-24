শচিনের রেকর্ড ভেঙে নতুন কীর্তি কোহলির, ওয়ার্নারের পাশে রোহিত

শচিনের রেকর্ড ভেঙে নতুন কীর্তি কোহলির, ওয়ার্নারের পাশে রোহিত
ভারতীয় ক্রিকেটে আরও একটি ঐতিহাসিক দিন আজ। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম ১৬ হাজার রান করে শচিন টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভেঙেছেন বিরাট কোহলি। একই দিনে আরেক তারকা ব্যাটার রোহিত শর্মা গড়েছেন আলাদা একটি কীর্তি— এই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ ১৫০ কিংবা তার বেশি রানের ইনিংস খেলার তালিকায় তিনি এখন ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে রয়েছেন যৌথভাবে শীর্ষে।
বেঙ্গালুরুতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিপক্ষে দিল্লির হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে খেলতে নেমে কোহলি এই কীর্তি গড়েন। ১০১ বলে তিনি খেলেন ১৩১ রানের ইনিংস। ১৪টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কার মার ছিল তার এ ইনিংসে। শুধু তাই নয়, কোহলির ব্যাটে ভর করে অন্ধ্র প্রদেশের করা ২৯৮ রানের চ্যালেঞ্জ ৭৪ বল ও ৪ উইকেট হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় দিল্লি।
কোহলি মাত্র ৩৩০ ইনিংসে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ১৬ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন। এতদিন এ রেকর্ডটি ছিল শচিন টেন্ডুলকারের দখলে, যিনি ৩৯১ ইনিংসে ১৬ হাজার রান করেছিলেন।
টেন্ডুলকার তার ক্যারিয়ারে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে খেলেছেন ৫৫১ ম্যাচে ৫৩৮ ইনিংস, যেখানে তার মোট রান ছিল ২১,৯৯৯। এর মধ্যে ১৮,৪২৬ রান এসেছে ওয়ানডে ক্রিকেটের ৪৫২ ইনিংস থেকে।
অন্যদিকে কোহলি এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে ২৯৬ ইনিংসে ১৪,৫৫৭ রান করেছেন এবং লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ১০ হাজারের পর থেকে প্রতি হাজার রানের ধাপে দ্রুততম ব্যাটার হওয়ার রেকর্ড এখন তারই দখলে।
লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম ১৬ হাজার রানের তালিকায় শীর্ষ পাঁচে কেবল দু’জন ভারতীয়— শচিন টেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলি। তাদের পরের অবস্থানে আছেন গর্ডন গ্রিনিজ (৪২২ ইনিংস), রিকি পন্টিং (৪৩০ ইনিংস) এবং গ্রাহাম গুচ ও ভিভ রিচার্ডস (৪৩৫ ইনিংস)।
রোহিত শর্মার দাপুটে প্রত্যাবর্তন
কোহলির মতো রোহিত শর্মাও দীর্ঘদিন পর ভারতের শীর্ষ ঘরোয়া ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফিরেছেন। কোহলি সর্বশেষ এই টুর্নামেন্ট খেলেছিলেন ২০০৯-১০ মৌসুমে, আর রোহিত খেলেছিলেন ২০১৭-১৮ মৌসুমে।
এবার ফিরে এসেই রোহিত দেখালেন চেনা আগ্রাসী রূপ। জয়পুরে সিকিমের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের হয়ে খেলতে নেমে তিনি খেলেন দুর্দান্ত ১৫৫ রানের ইনিংস— মাত্র ৯৪ বলে। তার সেঞ্চুরি আসে ৬২ বলে, ইনিংসে ছিল ১৮টি চার ও ৯টি ছক্কা। এই ইনিংসের সুবাদে মুম্বাই ম্যাচটি জিতে নেয় ৮ উইকেটে।
এই সেঞ্চুরির মাধ্যমে রোহিত হয়ে যান বিজয় হাজারে ট্রফির ইতিহাসে দ্বিতীয় বয়স্ক ব্যাটার, যিনি সেঞ্চুরি করেছেন। ম্যাচের দিন তার বয়স ছিল ৩৮ বছর ২৩৮ দিন। এর আগে সবচেয়ে বয়স্ক হিসেবে দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন পশ্চিম বঙ্গের অনুষ্টুপ মজুমদার, ২০২৩-২৪ মৌসুমে, বয়স যখন ৩৯ পেরিয়েছিল।
ওয়ার্নারের রেকর্ডে ভাগ বসালেন রোহিত
রোহিতের এই ১৫৫ রানের ইনিংস ছিল লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে তার নবম ১৫০ প্লাস স্কোর। এর ফলে তিনি এই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ ১৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংসের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে পৌঁছে গেলেন।
ফর্মে থাকা দুই মহাতারকা
বিজয় হাজারে ট্রফিতে কোহলির ফেরাটা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। তবে ফেরার সময়টা তার জন্য ছিল আদর্শ। গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তিনি ছিলেন সিরিজসেরা, যেখানে করেন দুটি সেঞ্চুরি ও একটি অপরাজিত হাফ-সেঞ্চুরি।
রোহিতও প্রমাণ দিয়েছেন যে তিনি এখনো ফুরিয়ে যাননি— অস্ট্রেলিয়ায় একটি দুর্দান্ত সেঞ্চুরির পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ইনিংসে করেন দুটি হাফ-সেঞ্চুরি।
টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরও ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিজেদের প্রস্তুত রাখছেন কোহলি ও রোহিত— এটাই স্পষ্ট। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে তাদের সাম্প্রতিক কীর্তি প্রমাণ করছে, সাদা বলের ক্রিকেটে এই দুই তারকা এখনও ভারতের সবচেয়ে বড় ভরসা।
