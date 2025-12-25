দুই বিদেশিকে হারিয়ে হজরতুল্লাহ জাজাইকে পেলো সিলেট টাইটান্স

দুই বিদেশিকে হারিয়ে হজরতুল্লাহ জাজাইকে পেলো সিলেট টাইটান্স
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু হতে আর একদিন মাত্র বাকি। অথচ এখনও দল গোছাতে ব্যস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এরই মধ্যে বড় খবর দিয়েছে সিলেট টাইটান্স। আফগানিস্তানের বিধ্বংসী ওপেনার হাজরাতুল্লাহ জাজাইকে দলে ভিড়িয়েছে তারা। একই সঙ্গে দুঃসংবাদও পেয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি— শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাটার অ্যারন জোন্স আসন্ন বিপিএলে সিলেটের হয়ে খেলতে আসতে পারছেন না।
আলাদা দুটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই দুটি সংবাদ জানিয়েছে সিলেট টাইটান্স। আসন্ন বিপিএলকে সামনে রেখে আফগানিস্তানের টপ-অর্ডার ব্যাটার হজরাতুল্লাহ জাজাইকে দলে নেওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে সিলেট টাইটান্স। আগ্রাসী ব্যাটিং ও দ্রুত রান তোলার ক্ষমতার জন্য বিশ্ব ক্রিকেটে পরিচিত জাজাই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে একজন ম্যাচ উইনার হিসেবেই পরিচিত।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আফগানিস্তানের হয়ে একাধিক স্মরণীয় ইনিংস খেলেছেন এই বাঁ-হাতি ওপেনার। বিশেষ করে পাওয়ারপ্লে-তে প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা সিলেট টাইটান্সের ব্যাটিং লাইনআপে বাড়তি শক্তি যোগ করবে বলে মনে করছে দল ব্যবস্থাপনা।
ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাজাইয়ের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও আগ্রাসী স্ট্রোক-প্লে এবারের বিপিএলে সিলেট টাইটান্সকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তুলবে। মাঠে তার উপস্থিতি দলের জন্য বড় প্রভাব ফেলবে বলেও আশাবাদী কর্তৃপক্ষ।
ম্যাথিউজ ও অ্যারন জোন্সকে না পাওয়ার ধাক্কা
এর আগে নিলামের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাটার অ্যারন জোন্সকে দলে নিয়েছিল সিলেট টাইটান্স। তবে বুধবার এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি নিশ্চিত করেছে— এই দুই ক্রিকেটারই আসন্ন বিপিএলে খেলতে পারছেন না।
বিবৃতিতে জানানো হয়, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ ব্যক্তিগত কারণে টুর্নামেন্ট থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে, অ্যারন জোন্স নিজের ক্রিকেট বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) না পাওয়ায় বিপিএলে অংশ নিতে পারছেন না।
সিলেট টাইটান্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা দুই ক্রিকেটারের পরিস্থিতিকে সম্মান করে এবং তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছে।
ম্যাথিউজ ও অ্যারোন জোন্সকে না পাওয়া নিঃসন্দেহে সিলেট টাইটান্সের জন্য একটি ধাক্কা। তবে হজরতুল্লাহ জাজাইয়ের মতো একজন বিধ্বংসী ব্যাটারের অন্তর্ভুক্তি সেই ঘাটতি অনেকটাই পুষিয়ে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
এখন দেখার বিষয়, জাজাইয়ের পরও এই দুই বিদেশি ক্রিকেটারের জায়গায় সিলেট টাইটান্স নতুন অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিপিএল এবারের মৌসুমে দলটি কিভাবে নিজেদের শক্তি ও ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে নিশ্চিতভাবেই, জাজাইয়ের আগমন সিলেটের সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে।
