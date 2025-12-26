  2. খেলাধুলা

ইমনের ঝড়ে সিলেটের বোর্ডে ১৯০

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ইমনের ঝড়ে সিলেটের বোর্ডে ১৯০

ছোটখাটো উদ্বোধনী আয়োজন ও শহীদ শরিফ ওসমান হাদির সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করে মাঠে গড়ায় বিপিএল। দ্বাদশ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেটের পারভেজ হোসেন ইমনের ঝড়ে স্বাগতিকদের বোর্ডে রান জমা করেছে ১৯০ রান।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে সিলেটকে ব্যাটিংয়ে পাঠান রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

আগে ব্যাটিং করে উড়ন্ত সূচনায় ৪ ওভারেই যোগ হয় সিলেটের বোর্ডে ৩৬। যার মধ্যে ২৮ রানই করেন পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব। কিন্তু চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ইনিংস সাজিয়ে তিনি সাজঘরে ফেরেন বিনুরা ফার্নান্দোর বলে তানজিদ হাসান তামিমকে ক্যাচ দিয়ে। পতন হয় সিলেটের প্রথম উইকেটের। পাওয়ার প্লেতে আসে ১ উইকেটে ৪৫ রান।

৩২ রানের জুটি হয় দ্বিতীয় উইকেটে। দুই চার ও ১ ছক্কায় ১৮ বলে ২০ রান করে আরেক ওপেনার রনি তালুকদারকে সঙ্গ দিতে থাকা আফগানিস্তানের হজরতউল্লাহ স্টাম্পিং হন সন্দিপ লামিচানের বলে। ভালো কিছুর ইঙ্গিত দিলেও জাজাই বিদায় নিলে ৬৮ রানে ২ উইকেট হারায় স্বাগতিকরা।

টিকে থাকলেও ধীরগতিতে খেলতে থাকেন রনি তালুকদার। তবে তাকে সঙ্গ দিতে আসা পারভেজ হোসেন ইমন চড়াও হতে থাকেন রাজশাহীর বোলারদের ওপর। তিনি ব্যাটিং করেন শেষ পর্যন্ত। ফলে ইমনকে সঙ্গ দিতে শুরু করেন রনি। ৪ চারে ৩৪ বলে ৪১ রান করেন তিনি। আউট হন লামিচানের বলে বোল্ড হয়ে। ১০৪ রানে ৩ উইকেট হারায় টাইটান্স।

পারভেজ হোসেন ইমন অবশ্য থামেননি। চড়াও হয়েছেন রাজশাহীর বোলারদের ওপর। ৩৩ বলে ৫টি ছক্কা ও ৪টি চারে খেলেন ৬৫ রানের ইনিংস। ৪৬ রানই আসে বাউন্ডারি থেকে। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকেছেন ইমন। ৮৬ রানের জুটি গড়েন তার সঙ্গে আফিফ হোসেন ধ্রুব। ৪ চার ও ১ ছক্কায় ১৯ বলে ৩৩ রান করেন আফিফ।

ইনিংসের শেষ দুই বলে আফিফ রানআউট ও ইথান ব্রুকস তানিজম হাসান সাকিবের বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়লে ৫ উইকেটে ১৯০ রান সংগ্রহ করে সিলেট।

রাজশাহীর হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট পেয়েছেন সন্দিপ লামিচানে। একটি করে উইকেট শিকার বিনুরা ও তানজিম সাকিবের।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।