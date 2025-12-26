অ্যাশেজ
মেলবোর্নে নো-বল বিতর্ক, ক্ষুব্ধ গ্যালারির সমর্থকরা
আরও একবার বিতর্কের জন্ম নিয়েছে অ্যাশেজে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে। ১৫২ রানে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে তৃতীয় আম্পায়ারের এক সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে আলোচনা ও সমালোচনা।
তখন অজিদের বোর্ডে রান ৭ উইকেটে ১৪২। এমন চাপের মুহূর্তে ব্যাটিং করছিলেন মিচেল স্টার্ক। ইংল্যান্ডের ব্রাইডন কার্সের বলে মিড অফের ওপর দিয়ে বড় শট খেলার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু দুর্দান্ত ক্যাচে তাকে ফেরান ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।
মাঠ ছাড়ার সময় রিপ্লেতে দেখা যায়, কার্সের পা পপিং ক্রিজের অনেকটাই কাছাকাছি ছিল। মাঠের জায়ান্টস স্ক্রিনে যা দেখে নো-বল মনে হচ্ছিল। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ার আহসান রাজা সেটিকে নো-বল না দিয়ে অন-ফিল্ড আম্পয়ারকে আউটের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে বলেন।
মাঠ ছাড়ার সময় স্ক্রিনে রিপ্লে দেখলেও সাজঘরে ফিরে যান স্টার্ক। জোরালো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় মেলবোর্নের গ্যালারিতে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের কাছ থেকে।
গ্যালারিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও টিভি আম্পায়ার আহসান রাজার মতে, কার্সের পা মাটিতে পড়ার সময় কিছু অংশ তখনও সাদা লাইনের ভেতরেই ছিল।
এমন সিদ্ধান্তে স্টার্কের বিদায়ের পর কোনো রান যোগ না হতেই টানা ৩ উইকেট হারিয়ে বসে অজিরা।
আহসান রাজার সিদ্ধান্ত খুশি হতে পারেননি ধারাভাষ্যে থাকা সাবেক অস্ট্রেলিয়া তারকা মার্ক ওয়াহ। তিনি বলেন, ‘আমি কোনোভাবেই বুঝতে পারছি না কীভাবে জুতার কোনো অংশ লাইনের পেছনে থাকতে পারে। যদি না আমার চোখ ভুল দেখে থাকে। আমি এটা মেনে নিতে পারছি না। আমি দেখতে পাচ্ছি না।’
অস্ট্রেলিয়ার সাবেক স্পিনার কেরি ও’কিফও সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, ‘প্রথম সংস্পর্শের মুহূর্তে তার জুতার কোনো অংশ সাদা লাইনের পেছনে ছিল, এটা আমি দেখতে পাইনি। এই সিদ্ধান্ত কার্সের ভালো বোলিং এবং অধিনায়ক বেন স্টোকসের কৌশলগত পরিকল্পনাকেও আড়াল করে দিয়েছে।’
উল্লেখ্য, মেলবোর্নে অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিন পতন হয়েছে ২০ উইকেট। অস্ট্রেলিয়াকে ১৫২ রানে গুটিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ড গুটিয়ে যায় মাত্র ১১০ রানে। ফলে সিরিজ নিশ্চিত করা অজিরা পায় ৪২ রানের লিড। দিনের শেষে আবারও ব্যাটিংয়ে নামা স্বাগতিকরা বিনা উইকেটে সংগ্রহ করেছে ৪ রান। লিড ৪৬ রানের।
