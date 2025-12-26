ইমনের ইনিংসকে ম্লান করে শান্তর সেঞ্চুরি, শুভসূচনা রাজশাহীর
দ্বিতীয়বারের মতো বিপিএলে সেঞ্চুরি করলেন রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। তার ইনিংসে ভর করেই ৮ উইকেটের জয়ে শুভসূচনা করেছে ওয়ারিয়র্স।
পারভেজ হোসেন ইমনের অপরাজিত ঝোড়ো ইনিংসে ১৯০ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করায় সিলেট টাইটান্স। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জিং স্কোর কোনোভাবেই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি রাজশাহীকে।
তবে শুরুটা ভালো হয়নি। ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ১০ রান করে ফেরেন দলীয় ১৯ রান করে। অন্য ওপেনার পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহানও ভালো করতে ব্যর্থ হন। ১৯ রান করে আউট হলে ৬২ রানে পতন হয় দ্বিতীয় উইকেটের। যদিও তাতে কোনো বিপদ হয়নি। জয়ের হাসি হেসেছে রাজশাহীই।
সিলেটের বোলাররা কোনোভাবেই সুবিধা করতে পারেনি নাজমুল হোসেন শান্তর সামনে। একের পর এক বাউন্ডারিতে তিনি দিশেহারা করে দেন স্বাগতিক বোলারদের। ছক্কা হাঁকান ৫টি ও চার মারেন ৯টি।
জয় থেকে ৬ রান দূরে থাকতে রুয়েল মিয়ার বলে দুইবার প্রান্ত বদল করে ৫৮ বলে পূর্ণ করেন বিপিএল ক্যারিয়ারে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। অপরাজিত ছিলেন ৬০ বলে ১০১ রানে। ২০২০ সালে খুলনা টাইগার্সের হয়ে ঢাকা প্লাটুনের বিপক্ষে অপরাজিত ৫৭ বলের ম্যাচ জেতানো অপরাজিত ১১৫ রানের ইনিংস খেলেন শান্ত। সেটি ছিল বিপিএল ইতিহাসে তার প্রথম সেঞ্চুরি।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) উইনিং শট খেলেন মুশফিকুর রহিম। সেই শটেই অর্ধশতক আদায় করে কানে আঙুল দিয়ে উদযাপন করেন রাজশাহীর জয়। ৩১ বলে ৫১ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। ৮ উইকেটের জয়ে শান্ত ও মুশফিকের জুটিতে যোগ হয় ১৩০ রান।
সিলেটের হয়ে উইকেট দুটি পেয়েছেন খালেদ আহমেদ ও মেহেদী হাসান মিরাজ।
এর আগে, ছোটখাটো উদ্বোধনী আয়োজন ও শহীদ শরিফ ওসমান হাদির সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করে মাঠে গড়ায় বিপিএল। দ্বাদশ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেটের পারভেজ হোসেন ইমনের ঝড়ে স্বাগতিকরা বোর্ডে রান জমা করে ১৯০।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে সিলেটকে ব্যাটিংয়ে পাঠান রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।
আগে ব্যাটিং করে উড়ন্ত সূচনায় ৪ ওভারেই যোগ হয় সিলেটের বোর্ডে ৩৬। যার মধ্যে ২৮ রানই করেন পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব। কিন্তু চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ইনিংস সাজিয়ে তিনি সাজঘরে ফেরেন বিনুরা ফার্নান্দোর বলে তানজিদ হাসান তামিমকে ক্যাচ দিয়ে। পতন হয় সিলেটের প্রথম উইকেটের। পাওয়ার প্লেতে আসে ১ উইকেটে ৪৫ রান।
৩২ রানের জুটি হয় দ্বিতীয় উইকেটে। দুই চার ও ১ ছক্কায় ১৮ বলে ২০ রান করে আরেক ওপেনার রনি তালুকদারকে সঙ্গ দিতে থাকা আফগানিস্তানের হজরতউল্লাহ স্টাম্পিং হন সন্দিপ লামিচানের বলে। ভালো কিছুর ইঙ্গিত দিলেও জাজাই বিদায় নিলে ৬৮ রানে ২ উইকেট হারায় স্বাগতিকরা।
টিকে থাকলেও ধীরগতিতে খেলতে থাকেন রনি তালুকদার। তবে তাকে সঙ্গ দিতে আসা পারভেজ হোসেন ইমন চড়াও হতে থাকেন রাজশাহীর বোলারদের ওপর। তিনি ব্যাটিং করেন শেষ পর্যন্ত। ফলে ইমনকে সঙ্গ দিতে শুরু করেন রনি। ৪ চারে ৩৪ বলে ৪১ রান করেন তিনি। আউট হন লামিচানের বলে বোল্ড হয়ে। ১০৪ রানে ৩ উইকেট হারায় টাইটান্স।
পারভেজ হোসেন ইমন অবশ্য থামেননি। চড়াও হয়েছেন রাজশাহীর বোলারদের ওপর। ৩৩ বলে ৫টি ছক্কা ও ৪টি চারে খেলেন ৬৫ রানের ইনিংস। ৪৬ রানই আসে বাউন্ডারি থেকে। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকেছেন ইমন। ৮৬ রানের জুটি গড়েন তার সঙ্গে আফিফ হোসেন ধ্রুব। ৪ চার ও ১ ছক্কায় ১৯ বলে ৩৩ রান করেন আফিফ।
ইনিংসের শেষ দুই বলে আফিফ রানআউট ও ইথান ব্রুকস তানিজম হাসান সাকিবের বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়লে ৫ উইকেটে ১৯০ রান সংগ্রহ করে সিলেট।
রাজশাহীর হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট পেয়েছেন সন্দিপ লামিচানে। একটি করে উইকেট শিকার বিনুরা ও তানজিম সাকিবের।
আইএন