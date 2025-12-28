  2. খেলাধুলা

৫ বছর পর বিপিএলে সাদমান, চট্টগ্রামে নতুন তিন বিদেশি

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৫ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
৫ বছর পর বিপিএলে সাদমান, চট্টগ্রামে নতুন তিন বিদেশি

জাতীয় ক্রিকেট লিগ টি-টোয়েন্টির গেলো আসরে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিলেন সাদমান ইসলাম। ৫ ইনিংসে তার ব্যাট থেকে আস ১৯২ রান। তবে জায়গা হয়নি বিপিএলের কোনো দলে। অবশেষে দল পেলেন তিনি। নিলামে দল না পাওয়া এই ওপেনারকে দলে ভিড়িয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। মূলত ব্যাটিংয়ে শক্তি বাড়াতেই বিপিএলের বাকি অংশের জন্য সাদমানের সঙ্গে চুক্তি করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

২০২০ বিপিএলের পর এবারই প্রথম খেলবেন সাদমান। ঢাকা ডায়নামাইটস, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এবং রংপুর রেঞ্জার্সের পর চট্টগ্রামের হয়ে খেলতে দেখা যাবে তাকে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাট হাতে রানের মধ্যেই আছেন তিনি। সর্বশেষ জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন এই ওপেনার। ৬ ম্যাচে এক সেঞ্চুরিতে ১৯২ রান করেছিলেন। যেখানে তার স্ট্রাইকরেট ছিল ১৫১.১৮।

সাদমানের সঙ্গে আরো তিন বিদেশিকে দলে ভিড়িয়েছে চট্টগ্রাম। আসিফ আলী, আমের জামাল ও হাসান নাওয়াজের সঙ্গে চুক্তি করেছে চট্টগ্রাম। তিনজনই পাকিস্তানি ক্রিকেটার। নাওয়াজ ছাড়া বাকি দুজনের বিপিএল খেলার অভিজ্ঞতা আছে।

চট্টগ্রাম রয়্যালস টিম

শেখ মেহেদী, তানভির ইসলাম, মির্জা তাহির বেগ, আসিফ আলী, হাসান নওয়াজ, আমের জামাল, নাইম শেখ, শরিফুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, আবু হায়দার রনি, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, সুমন খান, জিয়াউর রহমান, আরাফাত সানি, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, শুভাগত হোম চৌধুরি, সালমান হোসেন, জাহিদুজ্জামান খান সাগর, সাদমান ইসলাম।

এসকেডি/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।