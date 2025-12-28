শরিফুলের মাথায় আঘাত, সর্বশেষ যা জানা গেলো

শরিফুলের মাথায় আঘাত, সর্বশেষ যা জানা গেলো
দারুণ জয় দিয়ে এবারের বিপিএলে শুরু করেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। তবে পরের দিনই অনুশীলনে প্রস্তুতি সারার মাঝে চোট পেয়েছেন দলটির পেসার শরিফুল ইসলাম। তাকে হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল, তবে চোট বেশি গুরুতর নয় বলে জানা গেছে।
প্রথম দু’দিন খেলার পর আজ রোববার বিপিএলে বিরতি। বিরতির দিনে সিলেটের আউটার মাঠে অনুশীলনের সময় মাথায় আঘাত পান শরিফুল। মূলতঃ সতীর্থ এক ক্রিকেটারের হাঁটুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথার এক পাশে ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। পরে দ্রুতই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় শরিফুলকে।
চট্টগ্রাম ফ্র্যাঞ্চাইজির টিম ডিরেক্টর হাবিবুল বাশার সুমন জানিয়েছেন, ‘সবকিছু ঠিক আছে। স্ক্যান করা হয়েছে, সমস্যা নেই।’ ইতোমধ্যে হাসপাতাল থেকে টিম হোটেলেও গিয়েছেন শরিফুল।
চলতি বিপিএলের উদ্বোধনী দিনে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নামে চট্টগ্রাম। ওই ম্যাচে নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে তারা ৬৫ রানে হারায়। চট্টগ্রামের পক্ষে ৩ ওভারে মাত্র ১৪ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নেন শরিফুল।
