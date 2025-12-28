পাকিস্তানের শ্রীলঙ্কা সফর
টি-২০ দলে ফিরলেন শাদাব, নেই বাবর-শাহিন-রিজওয়ান
শ্রীলঙ্কা সফরের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দীর্ঘদিন পর জাতীয় টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন অলরাউন্ডার শাদাব খান। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন অনভিষিক্ত ব্যাটার ও পার্টটাইম উইকেটকিপার খাজা নাফে। এই সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন সালমান আগা।
ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এটিই পাকিস্তানের শেষ প্রস্তুতি সিরিজ। পিসিবির ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সিরিজ বিশ্বকাপের দল চূড়ান্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।
চলমান বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল) খেলছেন এমন তারকা ক্রিকেটারদের— শাহিন শাহ আফ্রিদি, বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, হারিস রউফ ও হাসান আলী— এই সিরিজের দলে রাখা হয়নি।
শাদাব খান সর্বশেষ পাকিস্তানের হয়ে খেলেছিলেন চলতি বছরের জুনে, বাংলাদেশের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। সেই সিরিজে পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে জয় পায়। শাদাব নেন ৪ উইকেট, ব্যাট হাতে করেন ৫৫ রান। এরপর ডান কাঁধের পুরনো চোটের কারণে অস্ত্রোপচার করাতে হয় তাকে। পুনর্বাসন শেষে গত ১৬ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিবিএলে সিডনি থান্ডারের হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরেন এই অলরাউন্ডার।
২৩ বছর বয়সী খাজা নাফে সম্প্রতি আবুধাবি টি-টেনে খেলেছেন এবং পাকিস্তান শাহিনস দলের সদস্য ছিলেন। এখন পর্যন্ত ৩২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৬৮৮ রান করেছেন তিনি, স্ট্রাইক রেট ১৩২.৮১।
বিগ ব্যাশে খেলা পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া হলেও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নেওয়া কয়েকজন ক্রিকেটারকে দলে রাখা হয়েছে। খাজা নাফে, আবরার আহমেদ, মোহাম্মদ নওয়াজ, সাহিবজাদা ফরহান ও উসমান খান বর্তমানে বিপিএল খেলছেন। সিরিজের কারণে তারা নিজ নিজ বিপিএল ফ্রাঞ্চাইজি ছেড়ে শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তান দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।
বিশ্বকাপে যাদের জায়গা অনেকটাই নিশ্চিত, এমন কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ায় এই সিরিজ নতুনদের জন্য নিজেকে প্রমাণের বড় সুযোগ। টপ অর্ডার ব্যাটার আবদুল সামাদ দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষায়। নাফের সঙ্গে মিলিয়ে পাকিস্তানের টপ অর্ডারে বিকল্প শক্তি বাড়াবে তিনি।
পেস বোলিং বিভাগে শাহিন আফ্রিদি ও হারিস রউফ না থাকায় নাসিম শাহর সঙ্গে নেতৃত্ব দেবেন সালমান মির্জা। বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মোহাম্মদ ওয়াসিম ও হারিস রউফের সঙ্গে।
বিশ্বকাপ শুরুর আগে পাকিস্তানের আরেকটি সিরিজ রয়েছে—জানুয়ারির শেষ দিকে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল
সালমান আগা (অধিনায়ক), আবদুল সামাদ, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফাখর জামান, খাজা নাফে (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, সালমান মির্জা, মোহাম্মদ ওয়াসিম, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান (উইকেটকিপার), সাইম আইয়ুব, শাদাব খান, উসমান খান (উইকেটকিপার), উসমান তারিক।
আইএইচএস/