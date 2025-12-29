‘মোস্তাফিজের দাম ১৮ কোটি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই’

‘মোস্তাফিজের দাম ১৮ কোটি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই’
আসন্ন আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলবেন মোস্তাফিজুর রহমান। নিলাম থেকে তাকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে ভেড়ায় দলটি।
আইপিএলের নিলামে বিক্রি হওয়া বাংলাদেশিদের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ। এর আগে সাড়ে ৬ কোটিতে বিক্রি হওয়া মাশরাফি বিন মর্তুজা ছিলেন এই তালিকায় শীর্ষে। তবে জাতীয় দলের আরেক পেসার তাসকিন আহমেদ মনে করেন, মোস্তাফিজের দাম ১৮ কোটি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।
সিলেটে সোমবার ঢাকা ক্যাপিটালস শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাসকিন। ছেলের অসুস্থতায় ছিলেন না প্রথম ম্যাচে। আজ (সোমবার) অনুশীলন শেষে নানা বিষয়ে কথা বলেন তাসকিন। সেখানেই আইপিএলে মোস্তাফিজের দামের প্রসঙ্গ উঠে আসে।
এ নিয়ে তাসকিন বলেন, ‘ফিজ মাশাআল্লাহ ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে অনেক পরীক্ষিত একজন খেলোয়াড়। ও যদি ৯ কোটির জায়গায় ১৮ কোটিও পেতো, এটা অবাক হওয়ার কিছু হতো না। কারণ এটা ওর প্রাপ্য। ও মাশাল্লাহ প্রুভেন এবং আইপিএলেও অনেক ম্যাচ খেলেছে, ভালো করেছে। ফলে এটা আমার কাছে সারপ্রাইজিং না। আমি মনে করি ফিজ আরো বেশি ডিজার্ভ করে। আশা করছি, এভাবে যদি হইতে থাকে আমাদের সব প্লেয়ারদেরই কদর বাড়বে ইনশাআল্লাহ।’
সম্প্রতি বাংলাদেশের পেসাররা একাধিক বিদেশি লিগ খেলছে। এ প্রসঙ্গে তাসকিন বলেন, ‘মাশাআল্লাহ উন্নতিটা চোখে পড়ার মতো। সত্যি করে বলতে, বাইরের দেশে গেলে কিন্তু একটা প্রেসার থাকে আপনি বিদেশি প্লেয়ার হিসেবে যখন খেলতে নামেন। কারণ ওখানে এমন না যে আপনি খারাপ করলে আপনাকে খেলাবে। দুই একটা ম্যাচ খারাপ হইলেই হয়তো বসিয়ে দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে আমি মনে করি যে এরকম লিগ আমরা খেলতে পারলে আমাদের ইম্প্রুভ হবে আরো বেশি ইনশাআল্লাহ।’
এসকেডি/এমএমআর