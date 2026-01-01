‘সাকিব ইজ অলমোস্ট বিগার দ্যান দ্য বোর্ড’
সাকিব আল হাসানের দেশে ফেরা আর জাতীয় দলে ফেরা, দুটো ইস্যু নিয়ে বিতর্ক থামছেই না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এসব নিয়ে কথা বলেছেন সাকিব। আর গতকাল বুধবার সাকিবকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটির আহবায়ক ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান। তার মতে সাকিব প্রায় বোর্ডের চেয়েও বড়।
মঙ্গলবার বিপিএলের সূচী পরিবর্তন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন বিপিএলের গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু ও রকিবুল। সেখানে সাকিব ইস্যুতে মিঠু এড়িয়ে গেলেও উত্তর দেন রকিবুল। তিনি সাকিবের নামে মামলা, দেশে ফেরা নিয়েও কথা বলেন।
রকিবুল বলেন, ‘সাকিব ইজ অলমোস্ট বিগার দ্যান দ্য বোর্ড। যদিও নোবডি ইজ বিগার দেন দ্য গেম একটা কথা আছে। সাকিব বাংলাদেশ ক্রিকেটের রোল মডেল। আমরা তাকে সবাই পছন্দ করি।’ তবে সাকিব তারপরও আইনের উর্ধ্বে নন বলেও মনে করিয়ে দেন রকিবুল, ‘কিন্তু এটাও ঠিক যে আমি যত বড়ই খেলোয়াড় হই না কেন আমি কোনো আইন ভাঙতে পারি না। কেউই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।’
সাকিবের গত বছর দেশে ফিরতে না পারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল বলেও মনে করেন রকিবুল। তার নামে খুনের মামলাকেও অমূলক বলে মনে করেন তিনি। রকিবুল বলেন, ‘সাকিবের বিরুদ্ধে দুইটা অ্যালিগেশন আছে। একটা পলিটিক্যাল যেটা বলা হচ্ছে এবং আমি আমি মনে করি দ্যাট ওয়াজ এ পলিটিক্যাল ডিসিশন (সাকিবকে দেশে আসতে না দেওয়া)। কারণ সে কানাডাতে ক্রিকেট খেলতেছে। এখানে মার্ডার হইছে কে, সেখানে তাকে আসামী করে দিছে। এটা পুরোপুরি অমূলক বলে আমি মনে করি।’
সদ্য সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বলেছিলেন তিনি বিসিবিকে বলবেন সাকিব যেন আর জাতীয় দলে খেলতে না পারেন। এ নিয়ে রকিবুল বলেন, ‘যদি উনি এটা বলে থাকে, এইটা বলা উচিত হয়নি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।’
এসকেডি/আইএন