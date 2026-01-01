সৈকত কি যেতে পারবেন বিশ্বকাপে?
ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চায় না বাংলাদেশ। নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় নেওয়ার জন্য আইসিসিকে চিঠিও দিয়েছে বিসিবি। একই বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করার কথা বাংলাদেশি আম্পায়ার শরফুদ্দৌল্লা ইবনে শহীদ সৈকতের। যেখানে বাংলাদেশের ক্রিকেট দল যাচ্ছে না সেখানে আম্পায়ার কি যেতে পারবেন এমন আলোচনাও শুরু হয়েছে।
সৈকত আইসিসির চুক্তিবদ্ধ আম্পায়ার। তার ব্যাপারটি নির্ভর করছে পুরোপুরি আইসিসির উপর। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে নিজেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সৈকত। বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, আইসিসির এলিট প্যানেল আম্পায়ার হওয়ায় এখানে বিসিবির কোনো করণীয় নেই।
আইসিসির এলিট প্যানেলে থাকা একমাত্র বাংলাদেশি আম্পায়ার সৈকত নিশ্চিতভাবেই বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করবেন। তবে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে যাবেন কি না সেটা নির্ভর করবে তার উপর ও আইসিসির উপর। তবে সরাসরি তাকে ভারতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ নেই বিসিবির। যদিও ভিসা সংক্রান্ত জটিলতায় তার যাওয়াটা কঠিন হবে বলে মনে করে বিসিবি। কোনো কারণে সৈকত সহজে ভিসা পেলে নিরাপত্তা ইস্যুতে তাকে ভারতে না যেতে ভিন্নভাবে নিষেধ করতে পারে বলে জানা গেছে।
সৈকত ছাড়াও আরেক বাংলাদেশি আম্পায়ারের এবারের বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করার সম্ভাবনা ছিল। তবে বিসিবি ভারতে ক্রিকেটারদের না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ওই আম্পায়ারকেও পাঠাবে না বিসিবি। তবে খেলা শ্রীলঙ্কায় হলে সেই আম্পায়ারকে পাঠানো হতে পারে।
