আইপিএলে সম্প্রচার না করার সরকারি সিদ্ধান্ত সমর্থন করে বিসিবি
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল আগেই জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ করতে তিনি তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানকে অনুরোধ জানাবেন। তখনই বোঝা যাচ্ছিল যে, বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আইপিএল প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে।
যেমনটি অনুমান করা হয়েছিল, তেমনটাই বাস্তবায়িত হলো। তথ্য মন্ত্রণালয় সোমবার দুপুরের মধ্যেই এক বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে যে, বাংলাদেমের চ্যানেলগুলোতে আইপিএল সম্প্রচার করা হবে না।
এ প্রেক্ষাপটে আজ সোমবার বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তথ্য মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তে বিসিবির প্রতিক্রিয়া কী।
আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানান, ‘এটা ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট। ঘরোয়া ক্রিকেট দেখাবে বা নাকি না দেখাবে, এটা আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত। তথ্য মন্ত্রণালয় যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা কিছু বলার নেই। তবে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা তা সমর্থন করি।’
বিসিবি সভাপতি আরও যোগ করেন, মোস্তাফিজ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার বিষয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়েছে কিনা— এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বুলবুল জানান, ‘বিসিসিআইয়ের সঙ্গে বিসিবির কোনো যোগাযোগ হয়নি। আইসিসির ইভেন্ট, আমরা আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করছি।’
বাংলাদেশের নেওয়া এই সিদ্ধান্ত ভারতের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে কি না? দুই দেশের পারস্পরিক সিরিজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে কি না? ভারতের মাটিতে খেলা ও বাংলাদেশের ভারতে আগমনের সম্ভাবনা কি কমবে?
এমন প্রশ্নে আমিনুল ইসলাম ব্যাখ্যা দেন, ‘দুই দেশের সিরিজ বা বিশ্বকাপে খেলা অন্য বিষয়, আর বিশ্বকাপের নিরাপত্তা ইস্যু আলাদা বিষয়। আপাতত আমরা শুধু বিশ্বকাপের বিষয়টি নিয়েই চিন্তা করছি।’
এআরবি/আইএইচএস/