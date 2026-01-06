  2. খেলাধুলা

‘উপরের দিকে ব্যাটিং করার জন্য আমি প্রস্তুত’

প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি। এরই মধ্যে বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। বিপিএলে দলের প্রয়োজন যে কোনো জায়গায় ব্যাটিংয়ে আপত্তি নেই। তবে তিনি জানালেন, উপরের দিকে ব্যাটিং করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

মঙ্গলবার সিলেটে অনুশীলন শেষে ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন সাইফউদ্দিন। সেখানে নিজের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে কথা বলেন তিনি, ‘আমি সবসময় বলে আসছি যে টিমের কম্বিনেশনের কারণে যদি আমাকে লাস্ট দুই বলও ফেস করতে হয়, সবসময় ওটাই চিন্তা করি। তবে টিম যদি প্রয়োজন মনে করে যে আমাকে উপরে ব্যাটিং করাবে, আমি খেলতে প্রস্তুত। এখানে আসলে অনেক প্ল্যান থাকে, লেফটি-রাইটি কম্বিনেশনের বিষয় থাকে। ইনশাআল্লাহ সুযোগ আসবে, এখনো অর্ধেকের বেশি ম্যাচ বাকি আছে।’

মোস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে বিসিবি আইসিসিকে জানিয়েছে তারা ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে চায় না। ভেন্যু পরিবর্তন হলে পারফরমেন্সে প্রভাব পড়বে কিনা, এমন প্রশ্নে সাইফ বলেন, ‘আসলে আমাদের কন্ট্রোলে যেটা নেই সেটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমরা যে কোনো ভেন্যুতে খেলতে প্রস্তুত। কিছুদিন আগে আমরা শ্রীলঙ্কায় টি-২০ সিরিজ খেলে এসেছি। তো আমাদের জন্য অ্যাডজাস্ট করতে সুবিধা হবে। সেটা ইন্ডিয়া হোক কিংবা শ্রীলঙ্কা, বিশ্বকাপের মতো ইভেন্টে আমরা সবাই খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।’

গেলো এক বছরে সাইফের ক্যারিয়ারে অনেক উত্থান-পতন ছিল। সেখান থেকে বিশ্বকাপ দলে জায়গায় পেয়েছেন। মাঝের এই সময়টা নিয়ে এ অলরাউন্ডার বলেন, ‘জীবনে আসলে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়, সেটা প্লেয়িং লাইফে হোক বা পার্সোনাল লাইফে। আগে হয়তো ক্রিকেট নিয়ে অনেক বেশি দুশ্চিন্তা করতাম; কিন্তু এখন ওখান থেকে সরে এসেছি। এখন সবসময় চেষ্টা করি নিজেকে ফিট রাখার এবং মন খুলে ক্রিকেট খেলার। গত ৪-৫ মাস ধরে যেমন যাচ্ছে, চেষ্টা করবো এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে।’

বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালস জয় দিয়ে শুরু করলেও পরের টানা তিন ম্যাচ হেরেছে। তবে সাইফ এখনও আশাবাদী, তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। তিনি বলেন, ‘প্রথমত আলহামদুলিল্লাহ, এখনো অবশ্যই আমাদের সুযোগ আছে। টুর্নামেন্টের বাকি অংশটা যদি দেখেন আমরা আসলে পুরো টুর্নামেন্টে ভালো ক্রিকেট খেলেছি, হয়তো লাক আমাদের ফেভারে নেই। চিটাগংয়ের সাথে ম্যাচ বাদে বাকি তিনটা ম্যাচ আমরা বেশ ভালো খেলেছি। গত ম্যাচটাতেও আমরা খুব ক্লোজ গিয়ে হেরেছি। তো এটা যদিও আমাদের জন্য হতাশাজনক, তারপরও ওভারকাম করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আমাদের লক্ষ্য এটলিস্ট টপ থ্রি-ফোরের মধ্যে থেকে কোয়ালিফায়ার নিশ্চিত করা।’

