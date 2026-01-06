বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে ফ্রেশ উইকেট চান সাইফউদ্দিন
নানা কারণে বিপিএল এবার চট্টগ্রামে যায়নি। সেখানকার ম্যাচগুলোও হচ্ছে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। অনেকেই বলছেন বিশ্বকাপের আগে চট্টগ্রামে খেলতে না পারায় বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ঘাটতি হচ্ছে। এবার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা সাইফউদ্দিন বলছেন, বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ভালোভাবে নেওয়ার জন্য ফ্রেশ উইকেট দরকার।
মঙ্গলবার সিলেটে অনুশীলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন ঢাকা ক্যাপিটালসের অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন। সেখানে বিপিএলের উইকেট ও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা আসলে একটু স্পোর্টিং উইকেট চাই। যেহেতু আইসিসি ইভেন্ট ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হয়, আমরাও চাই সেই চ্যালেঞ্জটা নিতে। যাতে ১৮০-১৯০ রান চেজ করার মানসিকতা আমাদের ব্যাটারদের থাকে। এখানে টসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই ফ্রেশ উইকেটে খেলতে যাতে বিশ্বকাপের আগে ভালো একটা প্রিপারেশন হয়।’
ঢাকা ক্যাপিটালস থেকে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে আছেন সাইফউদ্দিন, তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান, শামীম হোসেন পাটোয়ারী। বিশ্বকাপ নিয়ে নিজেদের মধ্য আলোচনা নিয়ে সাইফউদ্দিন বলেন, ‘এখন আমরা পুরোপুরি বিপিএল নিয়ে ফোকাসড। যেহেতু আমরা দলগতভাবে এখনো ওইভাবে ভালো করতে পারছি না, তাই কিভাবে পয়েন্ট টেবিলের উপরে আসা যায় তা নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে। আমরা যেহেতু একসাথে অনেক সিরিজ খেলেছি, তাই একে অপরকে ভালোভাবেই জানি। এখন মূল আলোচনার বিষয় বিপিএল।’
এসকেডি/আইএইচএস/