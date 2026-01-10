  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১০ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৯ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
টিভিতে আজকের খেলা, ১০ জানুয়ারি ২০২৬

ক্রিকেট

বিগ ব্যাশ লিগ

হিট-থান্ডার
বেলা ১১টা
স্টার স্পোর্টস ২

রেনেগেডস–স্টারস
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

পার্ল-প্রিটোরিয়া
বিকেল ৫টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

জোবার্গ–কেপটাউন
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল

লা লিগা

ওভিয়েদো–বেতিস
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

ভিয়ারিয়াল–আলাভেজ
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

জিরোনা–ওসাসুনা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

ভ্যালেন্সিয়া–এলচে
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

এফএ কাপ

চার্লটন-চেলসি
রাত ২টা,
সনি স্পোর্টস ২

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।